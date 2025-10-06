8000萬頭獎六合彩｜中秋金多寶今晚攪珠　橫財夢令投注額破2億元

【六合彩結果／中秋金多寶／派彩結果】六合彩中秋金多寶今晚（6日）中秋節攪珠，金多寶有6,000萬元，馬會計劃頭獎一注獨中，幸運兒可得到8,000萬元巨額橫財，吸引大批市民及遊客買彩票，截至晚上8時50分，投注額有約2億元。



六合彩中秋金多寶10月6日晚上攪珠，料頭獎一注獨中可得8,000萬元。下午有不少人到十大幸運投注站之首的中環士丹利街投注站買彩票。（陳葦慈攝）

六合彩截庄9月30日各號碼攪出次數統計，30號（攪出508次）及49（攪出506次）號叮噹馬頭。 （馬會網頁圖片）

累計攪出最多次數六個號碼：30、49、24、22、13及35

至於49個號碼累積攪出次數，截至9月30日攪珠，仍只有兩個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現508次，但只領先49號多兩次；排第三位為24號，攪出497次；第四位為22號，攪出495次；第五位為攪出488次的13號；35號以482次排第六。

六大冷門號碼依次：19、41、23、25、5、43

19號以攪出425次居尾，成為最冷門號碼，其次為41號（攪出433次）、23號及25號分別尾三位及尾四位，各攪出437次及438次，5號及43號以攪出442次排尾五位。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

