今日新聞8分鐘｜游泳2賽同時進行｜脫非禮罪教師復職帶學生飲酒

有片｜荃灣南豐中心對開密斗貨車起火 火勢猛烈 濃煙席捲半空

荃灣有車輛起火。今日（8日）下午2時08分，一輛密斗貨車在青山公路荃灣段近南豐中心起火。現場可見，貨車的貨斗起火，火勢猛烈，火焰從斗內噴出，濃煙席捲半空。消防趕至現場開喉灌救，16分鐘後將火救熄，事件中無人受傷。

警6分鐘四接報案稱八仙嶺仙姑峰山火 25名師生被困 到場無發現

今日（9日）下午1時47分，警方接獲一名男子報案，指八仙嶺仙姑峰發生山火，有4名老師及21名學生在山上被困。政府飛行服務隊先後派出3架直升機協調救援，惟在空中盤旋時，發現現場沒有發生山火及被困人士，相信案件屬虛報。消防亦動用20名消防員搜索，並派出救護車到場戒備，同樣沒有發現，直至下午5時31分停止動員。

據了解，報案者疑為男童聲線，曾4次致電999報案中心求助，包括下午1時47分內接連兩次、其後1時52分及1時53分，再兩次報案。警方不排除有人報假案，正追尋報案者下落。案件列作「浪費警力」，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。

慈樂邨劫案｜非華裔男疑欠債遭要挾 帶賊上門打劫「大佬」妻兒

慈雲山慈樂邨樂天樓今日（8日）凌晨發生離奇劫案，4名男子涉持利器闖入一單位，劫去一對非華裔母子兩部共值2,650元的手提電話後逃去，警方經調查後拘捕7名男子、包括其中兩名劫匪，並正追緝另外兩名疑犯。消息指，遇劫家庭的父親曾被一名有黑社會背景的非華裔男子認作「大佬」，該名非華裔男子懷疑欠債，結果被人要挾，帶同賊人到「大佬」住所犯案。

學界D2游泳驚現兩個賽項同時間同池進行 泳手迎頭作賽險象環生

今日（9日）於維多利亞公園游泳池上演的港九學界D2游泳賽出現罕見一幕。在社交網站流傳片段，兩個項目竟然同時舉行，泳手在同一線道迎頭作賽，在泳池中「相遇」險象環生，幸好未有發生意外。

學界體育聯會回應事件，指今次屬於「誤會」，承認工作人員有疏忽，該組賽事無效，相關組別在稍後時間重新作賽。

捲非禮女生案脫罪男教師重返台山商會中學 辦交流團帶學生去酒局

沙田台山商會中學一名男教師13年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官認為事主自願被摸，因此判該教師罪名不成立。案發後該教師離職並改名，卻於2020年重返同校任教。有傳媒報道，該教師上學年帶英國交流團時，與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間教師疑有飲酒。

上學年該校畢業生安先生（化名）向《香港01》透露，該教師很熱衷於舉辦內地交流團，這些交流團並非開放予全校報名，而是與該老師相熟，或有一些技能才能參與。他指交流團期間，該老師曾以「加深兩地交流」為由，帶學生參與有內地人士的酒局。該教師自己有飲酒，但在場其他教老師則有禁止學生飲酒。

滙豐擬私有化恒生銀行 每股作價155元 溢價約30%

恒生銀行﹙0011﹚在港交所公告稱，其母公司滙豐控股﹙0005﹚建議以協議安排方式將公司私有化，並撤銷其上市地位。倘若計劃生效，持有每股計劃股份可獲現金155元（扣除股息調整金額，如有）。

黃金周｜累計約140萬人次內地客訪港 按年升8.6% 未復疫前水平

内地十一黃金周假期昨日（8日）完結，根據入境處數據，整個黄金周假期共有約140萬人次內地旅客訪港，佔入境人次約6成，按年上升8.6%，不過，仍較行政長官李家超早前預計的154萬人次，及疫情前、2018年的152萬人次少。

簡約公屋剪螺絲｜何永賢重申MiC質素無問題：有工人裝唔到唔出聲

建築署周一（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有撐板的螺絲孔遭擅自擴大。房屋局局長何永賢今日（8日）與公屋聯會總幹事招國偉對談房屋政策時再次回應事件，重申與項目所採用的組裝合成建築法（MiC）構件質素無關，指「工人裝唔到唔出聲」，無通報工程師，「無去報告，然後夾硬自己去開大個窿。」不過，何永賢未有提到「裝唔到」的原因。

李偲嫣兒子廁所爭執後揮刀傷人 事主有金屬碎片嵌入骨 囚26月

已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉在餐廳晚膳時和其他食客因使用廁所問題爭執。其後從餐廳取菜刀砍食客的弟弟，事主舉左手擋格時中刀。劉因而被捕後，之後又因未出席法庭聆訊而被通緝，其後再被捕。劉今(8日)在區域法院承認有意圖傷人及無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押兩罪，求情透露母親死後與老父同住。暫委法官周燕珠指，劉使用的武力程度嚴重，事主用手擋格，左手仍遭斬傷，部分菜刀的金屬碎片更殘留體內，判劉監禁2年2個月。

特朗普：以色列和哈馬斯簽署第一階段和平協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月8日宣布，以色列和哈馬斯已簽署美國提出的加沙和平方案的第一階段協議，允許釋放所有以色列人質。