律政司就羅健熙理大案脫罪上訴敗訴 求羅付部份訟費遭上訴庭駁回
撰文：陳曉欣
出版：更新：
民主黨主席羅健熙在2019年11月警方圍堵理工大學期間，於尖東科學館外與多名來聲援的示威者一同被捕，羅經審訊後被裁定非法集結罪不成立。律政司早前提上訴失敗，羅無需支付上訴訟費。惟律政司不滿，要求羅承擔一半訟費，高院上訴庭今（10日）判辭，指羅無理由要為澄清原審時的無關錯誤而付上代價，裁定羅可獲全數訟費。
律政司上訴理由無一成立
法官在判辭指，律政司的上訴理由其實無一成立，原審法官固然沒有掌握好相關的法律，但這個錯誤和羅的無罪裁決完全無關。法官批評，律政司「只是自行把兩者併湊為案件呈述中的問題」，羅順着律政司的進路拆解問題，雖然毫無幫助，但也沒有過猶不及和浪費時間。
無理由要羅分擔訟費
法官認為，羅無理由要為澄清原審時的無關錯誤而付上代價，律政司希望糾正原審法官的錯誤可以理解，卻不能指望與此錯誤完全無關的羅分擔訟費。
羅健熙原被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結，他在區域法院經審訊後被裁定罪名不成立。
案件編號：CACC 217/2022
