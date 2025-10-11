簡約工屋螺絲剪短｜建造業界：反映趕工文化　質疑管理人員無上報

三個簡約公屋工地被揭發有螺絲被剪短等問題，建築署已展開調查。工程界及建造業人士直指事件反映地盤管理及上報機制出現嚴重漏洞，但強調並非「組裝合成法」本身的安全問題。工程界立法會議員盧偉國今早（11日）在電台節目中指，事件由建築署主動巡查發現，顯示承建商「安保－俊和聯營」在地盤管理上出現疏漏，需為事件負最大責任。



柴灣常安街簡約公屋項目，早前被揭撐板螺絲被剪斷等。（廖雁雄攝）

結構組件改動須經正式批核 批內部上報機制未如理想

由「安保－俊和聯營」負責承建的三個「簡約公屋」項目，早前被揭有工程問題有部分接駁螺絲被剪短，鐵板連接孔洞亦被擅自擴大。盧偉國今日在商台節目《政經星期六》中指認為，事件反映承建商地盤管理出現疏漏。他強調，任何對結構組件的改動，例如剪短螺絲，都必須經過現場人員的正式批核程序，絕非前線工人可擅自決定。

盧偉國指出，今次問題是由建築署巡查時才被揭發，反映出承建商內部的上報機制「未如理想」。他表示總承建商當然有最大責任，合約條款明確要求其保證工程質量。他認為，即使工程時間緊迫，也絕不能成為隱瞞不報的藉口。

建築署10月6日公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（廖雁雄攝）

對於外界憂慮是否「組裝合成法」（MiC）本身存在安全隱患，盧偉國特別澄清，強調這是一種比傳統建築方法在品管上更具優勢的技術。他認為今次純屬地盤管理與呈報系統的「個別事件」，公眾毋須因此對「組裝合成法」的安全性失去信心。他又補充，由於項目進度較預期「超前」，即使需要將所有問題螺絲拆除重裝，也不會對原定的完工時間造成大幅延誤。

建造業議會：工人不會擅作改動

建造業議會主席何安誠在同一節目中亦表示，工地現場因應實際情況調整工序技術偶有發生，但最重要的是必須上報，與工程師團隊共同商討最佳解決方案。何安誠認為，事件可能反映了業界普遍存在的「趕工文化」，但絕不應為了追趕進度而犧牲建築安全。他表示，現正等待建築署審視螺絲被剪短的具體位置及其結構影響，才能決定最終的補救措施。

此外，建造業總工會理事長周思傑亦在同一節目上推測，事件未必是前線工人擅作主張，可能是有管理人員私下決定，並沒有上報。