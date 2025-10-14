彩龍皇宮大酒樓10.15結業　曾是TVB明星飯堂　李龍基今年登台吸金

【結業潮／彩龍皇宮大酒樓／李龍基】再有酒樓結業，位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓明日（15日）因租約期滿最後營業，結束長達逾40多年的歷史。由於與無綫電視未搬遷前的清水灣電視城相距較近，該酒樓早年曾是TVB明星飯堂，有網民當年曾遇見李香琴（已故）、米雪、曾華倩、苗僑偉、黃日華等知名藝人。



直至近年，該酒樓經常舉辦《經典懷舊金曲夜》等宴會活動，邀請歌手藝人登台表演，例如麥德羅及鄧英敏等，甚至李龍基也在今年3月21日曾舉辦《聲浪重啟榮耀之夜》，每席12人索價4,688元。



彩龍皇宮大酒樓10月15日將結束長達逾40多年的歷史。（OpenRice圖片）

彩龍皇宮大酒樓早年曾是明星飯堂。（OpenRice圖片）

位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓，早於上世紀1970年代開業，近日網上傳出酒樓明日（15日）結業，結束長達逾40多年的歷史。記者今日（14日）以顧客身份致電酒樓查詢，獲職員回應指因租約期滿，因此明日最後營業。

早年曾是明星飯堂 黃日華、李香琴等到店午膳

由於無綫電視未搬遷至將軍澳創新園前，總部位於清水灣電視城，主要進出市區的路段包括清水灣道，因此彩雲邨可謂是必經之路。有網民稱，彩龍皇宮大酒樓早年曾是TVB明星飯堂，李香琴、米雪、曾華倩、苗僑偉、黃日華等知名藝人也到店午膳，他們有時候更身穿古裝，吸引不少街坊專程「集郵」。

李龍基今年3月21日曾在彩龍皇宮大酒樓舉辦《聲浪重啟榮耀之夜》。（網上圖片）

李龍基今年3月曾登台演出 每圍索價$4688

直至近年，彩龍皇宮大酒樓時常舉辦《經典懷舊金曲夜》、《華麗聚星歌舞聯歡》等宴會活動，邀請歌手藝人登台表演，例如麥德羅及鄧英敏等。甚至近期成為城中熱話的李龍基，在今年3月21日曾舉辦《聲浪重啟榮耀之夜》，每席12人索價4,688元，即每人平均收391元，餸菜包括燒腩仔拼盤等。