教大接港台要求下架節目館藏　港台：現沒為任何機構提供版權豁免

香港電台繼刪除YouTube或Facebook等平台上已出街超過一年節目的舊片後，香港教育大學（教大）圖書館頁面近日在「最新消息及通告」一欄發出「香港電台節目下架通告」，指「根據香港電台（港台RTHK）最近的要求，本館所藏之港台電視節目將逐步下架，包括EdVideo自選視像系統及影音光碟（VCD、DVD）。全部港台節目須於2025年11月5日前全面下架。」



港台回覆查詢指，根據現行政策，港台提供過往12個月的節目供市民重溫，現時沒有為任何機構提供版權豁免，港台又指歡迎不同團體、包括教育機構向港台提出節目授權申請，會按既定程序處理。



港台要求教大在11月5日前下架全部港台節目。（教大網站截圖）

教大「香港電台節目下架通告」：全部港台節目需11月5日前全面下架

香港電台回覆查詢指，根據現行政策，港台提供過往12個月的節目供市民重溫，現時沒有為任何機構提供版權豁免。（資料圖片）

《香港01》向港台查詢要求大學圖書館下架節目的原因、共涉多少份材料及場所，以及公眾日後翻閱舊資料的方法，獲回覆指港台定期檢視與不同機構的節目版權授權安排，以確保符合相關政策。

港台稱歡迎不同團體提出節目授權申請 會按既定程序處理

教大暫未回覆 浸大圖書館網站點擊港台仍存節目連結後未能觀看

就下架要求，教大暫未回覆。至於其餘7間資助大學中，若在浸會大學圖書館網站以「香港電台」作關鍵字搜尋，仍可找到《星期六問責 - 醫管局疫情應變方案》及《鏗鏘集 - 川震十年. 下, 殤痕》等節目。相關節目原可在登入後按下連結觀看，但現時點擊連結後會跳到主頁，未能觀看。

浸大：當授權協議終止 須按協議將受影響資料從館藏中移除

浸大回覆指，圖書館館藏的部份資料，由版權持有者授權提供，當授權協議終止，須按協議將受影響資料從館藏中移除，建議向相關版權持有者了解；中大回覆指，不會對圖書館個別館藏相關事宜作出評論。

康文署：公共圖書館未有收到港台要求將節目下架

公共圖書館方面，康樂及文化事務署回覆指，轄下香港公共圖書館未有收到香港電台要求將其節目從圖書館下架。