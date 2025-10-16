流感．急症室等候時間｜廣華醫院最長　次緊急非緊急或須9.5小時

正值流感高峰期，醫管局轄下公立醫院急症室求診人次一般較多，醫管局本周一（13日）凌晨起在全港急症室更新顯示系統，同時顯示「危殆」、「危級」、「緊急」及「次緊急及非緊急」四大類別參考時間，並為後兩者（即緊急、次緊急及非緊急）增設一半病人及大部分病人可獲診治預計時間，希望比過往單純顯示「最長」時間，更能準確反映病人的實際等候情況。



在今午1時，系統顯示廣華醫院等候時間最長，一半次緊急及非緊急類別病人急症室內等候就診時間達5小時，大部份人等候就診時間達9.5小時。同時，東區醫院（東區尤德夫人那打素醫院），一半次緊急及非緊急類別病人急症室內等候就診時間達4.5小時，大部份人等候就診時間達9小時。



急症室等候時間

10月16日下午1時，醫管局顯示系統顯示廣華醫院等候時間最長，一半次緊急及非緊急類別病人急症室內等候就診時間達5小時，大部份人等候就診時間達9.5小時。（資料圖片）

醫管局網頁顯示，今午1時，四間公立醫院急症室的「次緊急及非緊急」病人（即分流後被列為第四及第五分流類別），一半人在急症室內等候就診時間達4.5小時以上，包括達5小時的廣華醫院，以及4.5小時的東區醫院、瑪嘉烈醫院及將軍澳醫院。

當中，等候時間最長的廣華醫院，大部份「次緊急及非緊急」病人等候就診時間達9.5小時，即使被分流為第三類別、即「緊急」類別，一半人等候就診時間為35分鐘，大部分病人須等候79分鐘。

10月16日下午1時，醫管局顯示系統顯示廣華醫院等候時間最長，一半次緊急及非緊急類別病人急症室內等候就診時間達5小時，大部份人等候就診時間達9.5小時。（醫管局網頁）

醫管局指，急症室會優先診治被分流為危殆和危急的病人。次緊急及非緊急類病人有可能需較長時間等候，病況輕微的病人可考慮使用其他醫療服務。