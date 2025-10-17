日本投資|Joyful Alliance進軍和歌山打造首個零碳溫泉綜合度假村

總部位於新加坡的投資企業 Joyful Alliance集團全力擴大業務版圖，計劃向日本和歌山市政府提案開發世界首個零碳綜合娛樂溫泉度假酒店，總投資額超過22億美元 （約172億港元），預計每年可吸引數百萬遊客，成為該區旅遊新亮點。雙方今（17日）正式簽署合作備忘錄。



擬提案的和歌山綜合娛樂溫泉度假酒店將充分利用當地豐富的天然溫泉資源，結合世界級旅遊設施與綠色零碳科技，打造集文化體驗、自然療癒與綠色生活於一身的可持續度假勝地。

Joyful Alliance將引入香港綠色科技解決方案平台Green Matter Hub，提供低碳建材及智慧綠能方案，並由品質保證機構CMA Testing檢定中心確保項目符合全球可持續發展標準，從建造到營運全面實現碳中和。此合作不僅展現香港綠色科技的國際輸出能力，也為亞洲旅遊基建設立新標竿。

Joyful Alliance 擬斥172億元向日本和歌山研究提案打造全球首個零碳綜合娛樂度溫泉假酒店，預計每年可吸引數百萬名遊客。

擬建的新綜合娛樂溫泉度假酒店將提供逾萬個職位

和歌山市指定都市再生維新法人特別顧問Simon Chua表示：「我們很高興與Joyful Alliance簽訂諒解備忘錄。和歌山市是一座蘊藏深厚歷史且潛力的城市，不僅坐擁自然美景與豐厚文化底蘊，更具備絕佳的地理優勢，其距離關西國際機場僅30分鐘車程。」

Joyful Alliance 董事總經理田承輝指出，研究提案的綜合溫泉娛樂度假酒店將融入娛樂、零售、餐飲及文化體驗等元素，預計將在周邊地區創造數以萬計就業機會，成為推動和歌山地區經濟發展的重要引擎。

香港綠色技術走出去 締造旅遊基建新模式

⁠田承輝續指，「這座研究提案的零碳度假酒店將融合日本千年溫泉文化與現代娛樂設施，成為國際旅客首選目的地。我們希望透過綠色科技與跨領域合作，推動當地經濟與可持續發展並進。憑藉我們在綠色科技領域的基礎，聯同Green Matter Hub及CMA Testing，帶領香港卓越的綠色創新技術『走出去』，共同打造這座世界級的度假酒店。」

他也強調，如該提案有機會落實，將標誌著亞洲綜合度假酒店產業邁向新里程，使可持續發展理念深植於旅遊基礎建設之中，開創旅遊觀光與環保的新模式。

Joyful Alliance 成立於 2014 年，總部設於新加坡，並由香港及新加坡多間家族辦公室支持。集團專注於策略性資產管理、創新金融方案與謹慎投資，服務對象包括個人投資者、高淨值客戶及機構夥伴。

田承輝表示，集團研究提案的和歌山綜合娛樂溫泉度假酒店冀望能為和歌山帶來實質的經濟與社區效益。他更希望透過綠能科技，推動香港及亞洲的綠色創新發展，成為可持續旅遊業的新標竿。

