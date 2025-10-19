美好家庭選舉｜一共同面對幼子確診腦癇獲獎　兄受啟發立志做醫生

民政及青年事務局今日（19日）舉行全港美好家庭選舉頒獎典禮，表揚15個得獎家庭。其中，獲良好家教家風傳承獎的家庭，全家共同面對幼子突然確診腦癇，陪伴他經歷開腦手術等漫長治療。雖然手術成功，但留下語言和學習障礙，兄長擔任課堂小助手，帶病癒弟弟參與自己的社交活動，更並立志成為腦科醫生，多年過去，兄長現為醫科學生。



民青局局長麥美娟致辭時指，「香港就是我們共同的大家庭」，並指家和萬事興，家庭和睦，不僅是個人幸福的源泉，更是社會繁榮、穩步向前的重要根基，期待與大家繼續攜手同行，共同增進社會對家庭價值的認同，宣揚優良的家教與家風。



民青局聯同家庭議會舉行全港美好家庭選舉頒獎典禮。圖示（左起）民青局副局長梁宏正、家庭議會主席彭韻僖、立法會主席梁君彥、政務司副司長卓永興、民青局局長麥美娟、社福界心連心大行動副主席譚贛蘭和家庭議會家庭核心價值及家庭教育推廣小組委員會召集人羅輝主持典禮儀式。（政府新聞網圖片）

1200個家庭參加 15個「美好家庭獎」或「良好家教家風傳承獎」

民青局及家庭議會於今年4月舉辦全港美好家庭選舉，吸引約1,200個家庭報名參加。由社會人士、民青局代表及家庭議會代表組成的評審委員會經過仔細評審後，選出15個得獎家庭，分別為10個「美好家庭獎」和5個「良好家教家風傳承獎」。

活動以「建立穩固家庭關係 樹立良好家教家風」為重點，藉以表揚相敬相愛、互相關懷支持的家庭，向社會及年輕一代宣揚良好的家庭價值和傳承良好家風與美德。

獲良好家教家風傳承獎的李玉儀家庭，全家共同面對弟弟突發腦癇確診。（民青局提供圖片）

全家陪伴手術成功弟弟參與國際交流

獲良好家教家風傳承獎的李玉儀家庭，全家共同面對弟弟突發腦癇確診，經歷開腦手術等漫長的治療。

雖然弟弟手術成功，但留下語言和學習障礙。為幫助弟弟融入校園，全家陪伴他參與國際交流；哥哥更主動擔任課堂小助手，帶他參與自己的社交活動。他種下成為腦科醫生的初心，現在已如願以償，成為醫科學生。

獲良好家庭獎的曾令令家庭，母親因為產後減重愛上長跑，並影響兒子。（民青局提供圖片）

母子二人備戰非洲250公里長跑賽事

獲良好家庭獎的曾令令家庭，母親因為產後減重接觸並愛上長跑，她挑戰自己及追求進步的精神令兒子愛上長跑，兩母子已完成蒙古100公里賽事。兩人的熱誠，令兒子學校邀請母親為其學生訓練，母子二人正為非洲250公里賽事備戰。

尼日尼亞裔Marafa家庭獲美好家庭獎。（民青局提供圖片）

尼日尼亞裔博士生教子女：在香港努力比種族重要

尼日尼亞裔博士生父親Marafa因工作關係，舉家於1993年移居香港。他教導子女，在香港努力比種族重要，幾位子女都在香港成為專業人士。

民青局局長麥美娟，在全港美好家庭選舉頒獎典禮上致辭。（政府新聞網圖片）

麥美娟：香港就是我們共同的大家庭

民青局局長麥美娟致辭時則指，有細閱每一份參賽作品，指大家背景各異、經歷不同，但每個故事都充分詮釋了香港美好家庭的核心精神。她又提到，「香港就是我們共同的大家庭」，並指家和萬事興，家庭和睦，不僅是個人幸福的源泉，更是社會繁榮、穩步向前的重要根基。她期待與大家繼續攜手同行，共同增進社會對家庭價值的認同，宣揚優良的家教與家風。

政務司副司長卓永興致辭時表示，特區政府一直積極響應國家政策，致力推動家庭友善社會的建設及香港家庭的健康發展。（政府新聞網圖片）

政務司副司長卓永興：發揮家教、家風在基層社會治理中積極作用

政務司副司長卓永興致辭時表示，國家《十四五規劃綱要》明確提出要加強家庭建設，推動家庭服務多元化發展，並充分發揮家教、家風在基層社會治理中的積極作用。他指政府一直積極響應國家政策，致力推動家庭友善社會的建設及香港家庭的健康發展。