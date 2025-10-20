政府飲用水風波｜許正宇下午見傳媒 將公布專責小組提出先行措施
撰文：陶嘉心
出版：更新：
政府早前從飲用水供應商「鑫鼎鑫」購買到冒牌飲用水，事後政府物流服務署承認，招標程序無規定購買貨物要進行盡職審查（due diligence），引發社會對政府招標制度的關注。政府8月中成立檢討政府採購機制專責小組，由財庫局局長許正宇擔任主席。許正宇今日（20日）下午2時30分會在政府總部會見傳媒，將公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施，屆時《香港01》會現場直播。
政府物流署於今年6月，向「鑫鼎鑫商貿有限公司」批出向港島和部份離島的政府辦公室供應樽裝飲用水的合約，為期36個月、價值5,294萬元，涉及188萬桶18.9升的內地品牌「鑫樂觀音山」桶裝純淨水。
至8月時，樂百氏接受傳媒訪問時指已致函物流署，稱未曾提供或授權任何人提供飲用水予特區政府，與中標公司沒有任何業務來往；物流署其後終止與「鑫鼎鑫」的合約。 財庫局就事件採取三重行動，包括主動邀請審計署審查今次採購和招標過程。
