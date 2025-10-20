風神風球｜霜降前氣溫急降　新界有區明晚低見15度　一日半跌13度

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】熱帶氣旋風神昨晚（19日）深夜進入本港東南800公里範圍，天文台將於今日（20日）下午5時20分發出3號風球，料「風神」不斷增強，預計今晚至明早最接近本港，最接近時位於香港正南區域，距離香港約420公里。



天文台預測本港在熱帶氣旋風神及季候風共同影響下，未來數日風大多雲有雨，周二至四「霜降」（21至24日）市區氣溫會顯著下降。天文台自動分區天氣預報顯示，料天文台尖沙咀總部今午2時達至30度，惟明早7時已降至20度，明晚10時更降至19度，即相隔一日半跌11度。



而新界最低氣溫更低兩至三度，若以打鼓嶺為例，今午2時達至28度，惟明早7時已降至17度，明晚10時再降至15度，即相隔一日半跌13度。新界其他地區同樣清涼，石崗、上水、沙田、大埔及將軍澳料只有16至17度。



天文台早10月20日早上11時更新「風神」的路徑圖。（天文台圖片）

熱帶風旋「風神」衞星圖。（Tropical Tidbit圖片）

強烈季候風信號現正生效，本港今日氣溫介乎23度至29度，截至中午12時正，尖沙咀天文台總部錄得氣溫28.5度，相對濕度62%，紫外線指數5，強度屬於中。天文台表示，一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸，正午時份本港多處地區較昨日（19日）低約三度。

天文台︰晚上市區氣溫顯著下降至最低約23度

天文台預料今日天氣大致多雲，下午部份時間天色明朗，稍後有幾陣驟雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約23度，新界再低一兩度，吹和緩至清勁偏北風，離岸吹強風，稍後高地間中達烈風程度，海有大浪及湧浪。

天文台早10月20日早上11時更新「風神」預測位置和強度。（天文台網頁截圖）

未來兩三日華南沿岸風勢持續頗大及有雨

天文台又指，在強烈東北季候風及熱帶氣旋「風神」的共同影響下，未來兩三日華南沿岸風勢持續頗大及有雨，天氣顯著較涼，海有大浪及湧浪。受季候風影響，風神明日（20日）開始轉向西南方向移動並減弱。

隨着風神遠離廣東沿岸及逐漸消散，本周後期天色較為明朗，同時東北季候風稍為緩和，華南日間氣溫回升，預料季候風補充下周初影響廣東沿岸，屆時部份時間有陽光，日間乾燥。

風神明凌晨至早上最接近香港 將增強至颱風級別

根據天文台早上11時更新的熱帶氣旋資訊，「風神」已增強至熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速每小時85公里，預料明日（21日）早上11時再升至颱風級別，中心風速達每小時120公里；其後周三（22日）早上11時則減弱至強烈熱帶風暴級別，中心風速每小時90公里。

位置方面，根據路徑圖顯示，天文台料「風神」不斷增強，今晚至明早最接近香港，最接近時位於香港正南區域，距離香港約420公里，隨後以颱風級別轉向西南方向移動，逐步遠離香港，並不斷減弱。

天文台10月20日早上更新的9日天氣預報。（天文台網辰截圖）

明日天氣︰高地吹9級風 雨勢有時較為頻密

「風神」將於明日（21日）最接近本港，天文台今早更新9日天氣預報，大致上與昨日的預報沒有太大差異，天文台預測吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級，多雲有雨，雨勢有時較為頻密，海有大浪及湧浪，天氣顯著較涼，市區氣溫19度至23度。

周三（22日）吹北風5級，離岸6級，高地達8級；多雲，有幾陣雨，初時雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪，天氣稍涼，市區氣溫19度至22度。

周四（23日）為二十四節氣「霜降」，吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達7級；大致多雲，有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗，早上稍涼，市區氣溫19度至25度。

周五氣溫回升20度以上 相對濕度最低僅50%

周五（24日）最低氣溫回升至20度以上，市區氣溫22度至28度，吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級，短暫時間有陽光，日間乾燥，相對濕度為本周最低，料50%至75%，市民需要注意補濕。

周末（25及26日）最高氣溫重上30度，市區氣溫23至30度，部份時間有陽光，日間乾燥。

天文台自動分區天氣預報顯示，10月20日下午2時本港多區仍有30度。（天文台網頁截圖）

天文台自動分區天氣預報顯示，10月21日早上7時新界多區跌穿20度，打鼓嶺及大埔低見17度。（天文台網頁截圖）

天文台自動分區天氣預報顯示，10月21日晚上10時本港多區氣溫清涼，打鼓嶺低見15度。（天文台網頁截圖）

新界各區顯着降溫 打鼓嶺明晚15度 一日半跌13度

天文台自動分區天氣預報顯示，天文台尖沙咀總部今午2時將達至30度，惟明早7時已降至20度，即相隔一日下降10度；其後晚間10時進一步下降至19度，即相隔一日半跌11度。

天文台並料新界最低氣溫會較市區低兩至三度，若以打鼓嶺為例，今午2時將達至28度，惟明早7時已降至17度，即相隔一日下降11度；其後晚間10時進一步下降至15度，即相隔一日半跌13度。

此外，明晚10時新界各區的氣溫也相當清涼，石崗料低見16度，而上水、流浮山、沙田、大埔及將軍澳，同樣預料只有17度。至於市區普遍介乎18至19度。