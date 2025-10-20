飲用水風波｜記者會無提調查實際人數及職級分布　財庫局：冇補充

政府採購「冒牌」飲用水風波，財庫局局長許正宇今午（20日）公布專責小組提出六項檢討措施，並公開審計署所提交的管理建議書，指出事件涉及人為疏忽，已邀請首長級甲一級政務官劉焱就此紀律調查，受查人士涉及10多名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重，有否違反部門規定、或有否不當行為等，調查重點亦包括工作表現是否與職級不相稱。



不過，有關所涉及人士的部門、職級，包括中高層或前線，以及實際涉及人數等，財庫局下午僅回覆《香港01》表示「沒有補充」，又指有關問題已在記者會中交代。



8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

東莞觀音山礦泉水廠。 （資料圖片）

就早前政府飲用水風波，財經事務及庫務局局長許正宇今（20日）下午見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施。（廖雁雄攝）

財庫局局長許正宇今午（20日）就政府採購「冒牌」飲用水事件會見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組提出六項檢討措施，並公開審計署就審查採購樽裝飲用水招標過程所提交的管理建議書，指出事件涉及人為疏忽。他透露受查人士涉及10多名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重，有否違反部門規定、或有否不當行為等，調查重點亦包括工作表現是否與職級不相稱。

他又稱已邀請首長級甲一級政務官劉焱就此紀律調查。至於調查目標是否包括正展開退休前休假的政府物流署署長陳嘉信？許正宇強調，調查包括有前線及中高層，「唔好理佢係退休定未退休，或者是否在職都好，成個調查都會包括」。

未提受查部門職級分布、實際人數等 財庫局：沒有補充

不過，記者會上未提及所受查的實際人數、包括涉及人士的部門、職級高低，以及是否包括陳嘉信等。《香港01》向財庫局查詢所涉及人士職位級數，財庫局今日（20日）下午約5時表示「沒有補充」，稱有關問題答覆已有傳媒在記者會中提問，許正宇亦均已回答。

常務秘書長：紀律調查涉10多人有否行為不當 目標今年底完成

首長級甲一級政務官劉焱則表示，紀律調查焦點在於釐清攝氏人員在事件中的責任輕重、例如行事過程違是否反了政府或內部規定，如有不當行為需作紀律跟進。她指，這個調查主要找出涉事人員所扮演的角色以及責任，包括在合約過程發現問題時候有否妥善處理等，目標在今年年底完成有關調查。