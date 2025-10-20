清潔工為1千元為人開戶　個多月內被用以清洗近7百萬　認罪囚40月

清潔工為1000元報酬為人到銀行開戶口，他開戶時更訛稱是警員。惟該戶口後來疑被他人用以「洗錢」金錢。其後一名八旬老翁墮投資騙局被騙753萬元，其中20萬美元就是經清潔工的這個戶口清洗，該戶口在一個多月內處理逾696萬元。清潔工今(20日)在荃灣法院(暫代區域法院)承認一項洗黑錢罪，法官判刑時稱，雖然清潔工聲稱對老翁被騙一事不知情，若沒有他的戶口，騙案難以成事，判清潔工入獄40月。



被告謝志龍，49歲，清潔工。他承認於2020年10月23日至11月30日，清洗約696.6萬元。

被告謝志龍在荃灣法院(暫代區域法院)承認洗黑錢罪，被判囚40個月。（資料圖片）

求情稱未考慮事件嚴重性

辯方求情時指，被告有兩項定罪紀錄，和洗黑錢罪不相關。他於2016年被診斷患有分裂情感障礙(schizoaffective disorder)和抑鬱症。此外，他已婚，育有一名現年10歲的女兒。被告未有考慮到事件的嚴重性，為了1000元報酬開設戶口，現已感到後悔。

官指被告擔任角色重要

法官指，本案是典型以傀儡戶口清洗黑錢的案件，被告聲稱對本案老翁被騙一事不知情。惟法官指，若沒有被告的戶口，騙案難以成事。同時，涉案戶口於1個月時間左右，清洗696萬黑錢。被告把戶口借予他人，容許不知來源的款項進出，法官指被告擔任重要的角色，協助犯罪集團的主腦，處理其非法得益。考慮到除老翁被騙的20萬美元外，未有證據顯示其他款項涉非法活動，判被告監禁40個月。

被告開戶時自稱警員

案情指，被告於2020年10月在滙豐銀行開設戶口，當時他向銀行聲稱任警員，月入3萬至3.9萬。

相約時間，一名82歲老翁墮入投資騙局，同年10月28日至12月15日期間，他把753萬元存入9個銀行戶口。該些款項中，其中20萬美元分兩次存入被告的戶口，款項之後再被轉帳或以現金方式被提走。

一個多月內清洗逾696萬元

此外，於2020年10月23日至11月30日期，存入該戶口的金額總數約696.6萬元。同時，被提取的金額亦相若。至2020年11月13日時，該戶口的結餘為0.11元。警方指，該些交易模式顯示，戶口用於洗黑錢。

被告於2022年2月被捕，他在錄影會面承認，涉案戶口屬於他。被告已遺失提款卡，但沒有報失。

案件編號：DCCC 1324/2024