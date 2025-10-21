換手機攻略！渣打國泰Mastercard®迎新賞里數/ Apple Store禮品卡

新一代旗艦手機矚目登場，掀起全城換機熱潮！想輕鬆升級新手機，同時賺取飛行里數，為下趟旅程做好準備？渣打國泰Mastercard已經為你準備一系列豐厚迎新禮遇，讓你一卡在手，輕鬆實現換新機去旅行兩大願望。留意下文攻略，教你拎走價值高達HK$10,000 Apple Store禮品卡、額外20,000里數兼贏取HK$12,000現金回贈！

迎新簽賬 賞高達HK$10,000 Apple Store禮品卡

渣打銀行推出「里賞FanFest」禮遇，全新信用卡客戶*由即日至10月30日，成功申請渣打國泰Mastercard並於11月20日或之前獲發卡，在迎新期內憑卡消費滿指定金額，送你高達HK$10,000 Apple Store禮品卡，助你更快實現換機願望，將最新手機及配件帶回家。未想換機住，Apple Store 禮品卡係無Expiry Date，留番之後用都得！

全新渣打國泰Mastercard客戶*於迎新期內合資格簽賬滿HK$6,000，送HK$2,000禮品卡；全新渣打國泰Mastercard - 優先理財客戶*於迎新期內合資格簽賬滿HK$12,000，送HK$5,000禮品卡；全新渣打國泰Mastercard - 優先私人理財客戶*於迎新期內合資格簽賬滿 HK$18,000，送你HK$10,000禮品卡！

現有渣打信用卡客戶#，成功申請渣打國泰Mastercard亦可尊享免簽賬即送5,000里數的特別禮遇。

HK1=1里 儲里快一人步

精彩驚喜浪接浪，渣打準備了額外的里數獎賞，讓你隨時起飛看世界。由即日至10月30日，全新信用卡客戶*只要合資格簽賬滿HK30,000，其後的合資格簽賬額(由HK$30,000 至 HK$50,000)可享額外HK1=1里的驚喜優惠，最高可賺取額外20,000里數。即使是現有渣打信用卡客戶#亦可賺取高達額外6,667里數^^，加速儲里步伐。

賺里無上限 隨時贏高達HK12,000現金回贈

除了豐厚的迎新獎賞，渣打國泰Mastercard的日常簽賬回贈同樣極具吸引力，讓你在日常消費中持續賺取里數，加快實現旅遊大計。此卡客戶尊享簽賬賺里無上限，且無須登記及無最低消費要求。海外簽賬消費低至HK$2=1里數^；食肆/外賣平台及酒店簽賬類別之合資格簽賬享HK$4 = 1里數。每曆年合資格簽賬滿HK$500,000，更可獲贈高達100國泰會籍積分，盡享禮遇。

由即日至10月31日期間，申請渣打信用卡簽賬分期，更可享高達HK12,000現金回贈，獎金足夠讓你將一部全新旗艦手機帶回家。集換領新手機、賺取飛行里數、現金回贈及抽獎機會於一身，如此豐富的優惠實在不容錯過。立即行動，申請渣打國泰Mastercard，讓你的每次消費更具價值，輕鬆實現升級手機及翱翔天際的夢想！

提提你，申請人需補交身份證、入息證明及住址證明。

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司(「本行」)發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

#現有渣打信用卡客戶為現時持有或於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內曾經取消渣打國泰Mastercard外或任何由本行發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

^^適用於迎新期內累積消費滿HK$30,000至HK$50,000之客戶，全新信用卡客戶可享額外HK$1:1里，高達20,000里；而現有信用卡客戶可享額外HK$3:1里，高達6,667里。

^渣打國泰Mastercard–優先私人理財可享HK$2=1里、渣打國泰Mastercard–優先理財可享HK$3=1里、渣打國泰Mastercard可享HK$4=1里 (適用於海外類別之合資格簽賬)

優惠受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）