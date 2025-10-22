港大研究：抑鬱症人士自殺風險高10倍　及早治療死亡風險減約兩成

近年社會關注精神健康問題，據港大醫學院一項全球性綜合統計分析研究發現，抑鬱症患者的死亡風險較非抑鬱症人士高出一倍，自殺風險更接近10倍，但若能及時接受有效治療，存活率可大幅改善。團隊舉例，患者如服用抗抑鬱藥，整體死亡風險下降約20%；部份接受神經調控相關治療（腦電盪療法）的人士，更可降低近30%。



港大醫學院研究團隊指，抑鬱症人士的死亡風險較一般人高出一倍。（洪戩昊攝）

抑鬱症人士死亡風險較一般高一倍、自殺率近10倍

港大醫學院臨床醫學學院精神醫學系領導的研究，綜合分析268項隊列研究，涵蓋逾1,000萬名抑鬱症人士及近28億名對照者，是迄今最大規模的同類研究。研究結果已於國際醫學期刊《世界精神醫學》發表。

研究結果顯示，抑鬱症患者比非抑鬱人士的整體死亡風險顯著上升，而自殺風險更接近10倍。此外，抑鬱人士因心臟病、糖尿病、神經系統疾病、內分泌疾病及癌症等身體疾病導致的死亡風險也顯著上升。

港大醫學院臨床醫學學院精神醫學系系主任兼臨床教授張頴宗。（洪戩昊攝）

港大醫學院臨床醫學學院精神醫學系系主任兼臨床教授張頴宗指，抑鬱症與多種自然死亡原因存在關聯，背後可能存在一些普遍原因，例如不健康的生活方式包括吸煙、缺乏運動、不良飲食，和對自身健康管理不足，以及未能堅持治療等。

港大精神醫學系博士後研究員、第一作者陳冠南亦指，研究發現抑鬱人士對比非抑鬱人士患上不同疾病的風險也是高一至兩倍，估計是他們的不良生活習慣，導致各方面的身體狀況相對欠佳。

港大醫學院臨床醫學學院精神醫學系博士後研究員、第一作者陳冠南。（洪戩昊攝）

確診後首180天死亡率最高 早期介入十分關鍵

研究團隊指，抑鬱症確診後的5年內，患者的死亡風險有顯著波動。其中，首180天內的死亡風險最高，約為非抑鬱症人士的11倍，顯示早期介入至為關鍵。

在抑鬱症亞型方面，帶有思覺失調症狀抑鬱人士的死亡風險，較無思覺失調症狀患者高出61%；難治型抑鬱人士的死亡風險亦高出27%。

此外，年齡與性別亦對死亡風險有影響，例如，25歲以下抑鬱女性患者的整體死亡風險約為非抑鬱人士的6倍；而25歲以下及60歲以上人士的自殺風險，分別為10倍及13倍。

港大醫學院臨床醫學學院精神醫學學系臨床助理教授羅嘉瑩。（洪戩昊攝）

治療降死亡風險 團隊：應健康化及正常化精神治療

研究同時指出，抑鬱人士若能及早接受有效治療，可顯著降低其死亡風險。以抗抑鬱藥為例，整體死亡風險下降約20%；部份接受神經調控相關治療（腦電盪療法）的人士，亦會降低死亡風險近30%。對於患有身體疾病的抑鬱人士，抗抑鬱藥物的效果更為顯著，死亡風險下降30%。

上月《施政報告》提出，中學「三層應急機制」恒常化，並會擴展在小四至小六推行。港大精神醫學學系臨床助理教授羅嘉瑩指，不少抑鬱症患者不願意向醫護求助，例如父母介意子女向精神科求醫，而「三層應急機制」令醫護成為第三層防線，提供更多接受治療的機會。長遠而言，她認為公眾教育十分重要，及早接受精神治療，屬健康及正常選擇。