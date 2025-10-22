天文台解構雙風「名宿」南海對決　港創入秋氣溫新低　城門河水漲

兩大「名宿」熱帶氣旋和強烈東北季候風，本周日（19日）開始在南中國海北部展開今秋首場「名宿對決」，強烈東北季候風搶先主導影響香港風力，天文台周日發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號；熱帶氣旋「風神」周一（20日）北上奪取主導風地位，天文台直接改發3號風球，「風神」成為今年第13個令天文台發出風球的熱帶氣旋。



兩風相遇，必有一失，「風神」無法攻入本港400公里「力場」，轉向西南逃離，強烈東北季候風重奪主導風地位，天文台到周二傍晚改回強烈季候風信號。本港各區氣溫今早（22日 )顯著下降，天文台尖沙咀總部氣溫低至18.4度，是入秋以來的最低紀錄。雙風會遇上農曆九月初天文大潮，水位上升，沙田城門河旁周二晚出現輕微水浸。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



受強烈東北季候風影響，天文台10月22日早上錄得市區18.4度入秋新低，傍晚發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，市民外出添了長袖外衣。（鄭子峰攝）

天文台科學主任（謝威寶 黎宏駿 鄧志傑）今日在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《名宿雙風會：強烈東北季候風x風神》文章，為「雙風會系列」第三篇的完結篇。前兩篇為《雙風會：季風on打風》及《一雨成秋》。

強烈東北季候風周日抵港先佔「上風」 風神晚上入港800公里

文章指，強烈東北季候風「率先領軍」在本周日（19日）抵達廣東沿岸，為本港帶來今年入秋以來首場顯著降溫，該區北風逐漸增強，天文台在同日晚上發出強烈季候風信號。

與此同時，熱帶氣旋「風神」亦在周日晚上進入本港800公里範圍。隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，東北季候風及熱帶氣旋產生「共同效應」，令到該區風勢持續頗大。

本港時間10月20日下午5時的衛星雲圖。當時強烈熱帶風暴風神集結在香港東南偏南約430公里。（天文台相片）

雙風「共同效應」令廣東沿岸風力比只有季候風時更強

天文台解釋，風的本質是空氣從高氣壓區向低氣壓區的流動，而氣壓差就是驅動空氣流動的「推動力」。是次北面有與東北季候風相關的高壓區，南面同時有風神造成的低壓區域，導致廣東沿岸氣壓差更大，「共同效應」令風力比只有季候風時更強。

在風神影響下，本港多處地區錄得強風。（天文台相片）

▼10月20日下午3號風球發出前 市民及遊客海旁打卡▼



「風神」周一取得主導風權 天文台由「黑球」直接轉發3號風球

「風神」靠近廣東沿岸時，本港天氣逐漸受影響，因此天文台於周一（20日）下午發出3號風球，取代強烈季候風信號，無發出一號風球。「風神」影響本港期間，風勢持續頗大，多區錄得強風。

周二（21日）下午的雷達圖顯示有較強的雨區在南海北部靠近廣東沿岸，但受較乾的東北季候風影響，這些雨區在移近沿岸地區時有所減弱，因此本港的雨勢不大。

10月21日下午4時的雷達影像。與風神相關的較強雨區持續影響香港以南海域，但靠近香港時有所減弱。（天文台相片）

▼10月20日傍晚3號風球下現獨特粉紫色黃昏▼



「風神」周二遠離本港 季候風再次當主導風權 今氣溫低見18.4度

隨著「風神」遠離本港，本地天氣再次轉為由季候風主導，天文台在周二黃昏取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。

東北季候風將內陸的較涼空氣帶到廣東沿岸地區，加上與「風神」相關的外圍環流持續為該區提供水汽，「蒸發冷卻」效應在下午開始出現而於晚間更明顯，即雨水在落入乾燥空氣層時迅速蒸發，過程中雨水吸收環境中的熱能，從而冷卻周邊大氣。

本港各區氣溫今日顯著下降，天文台總部氣溫由周二日間約24度，逐步降至周三早上最低18.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。

截至星期三早上11時30分，天文台總部最低氣溫下降至18.4度，為今年入秋以來最低紀錄。（天文台相片）

周二晚間漲潮時水位較正常高約0.6至0.8米 城門河兩旁輕微水浸

由於正值天文大潮，加上受東北季候風影響，本港沿岸多處水位在周二晚間漲潮時較正常高約0.6至0.8米，部份沿岸低窪地區如城門河兩旁出現輕微水浸。

雖然風神已逐漸遠離本港，但華南沿岸的氣壓差仍然較大，該區風勢持續頗大，加上仍正值天文大潮，預料今明兩晚本港沿岸水位在漲潮時會維持較高水平，部分沿岸低窪地區仍可能出現水浸，市民請繼續採取適當措施。

10月21日晚上於沙田城門河旁出現輕微水浸。（天文台相片／Eric Cheng提供）