基孔肯雅熱｜今年累計46宗輸入個案　病徵及預防法一文看清

世界衛生組織曾警告基孔肯雅熱疫情可能全球爆發，香港衞生防護中心今（2日）公布本港錄得首宗本地個案。截至昨日，本港今年累計錄得46宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。當中一名患者死亡，其餘患者病況輕微。「基孔肯雅熱」病徵、傳播途徑及預防方法一文看清。



基孔肯雅熱｜病原體

．由基孔肯雅熱病毒引起，是一種經蚊子傳播的傳染病

基孔肯雅熱｜病徵

．發燒

．嚴重關節痛

．其他常見症狀包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹

．一般持續數天，但有些患者的關節痛可能會持續數月，甚至數年

由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見

基孔肯雅熱｜傳播途徑

．主要透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。當基孔肯雅熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便可能受到感染，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播

．香港並未有發現傳播基孔肯雅熱的埃及伊蚊，但同樣可傳播基孔肯雅熱的白紋伊蚊卻屬於本港常見的蚊品種。這些蚊子主要在白天叮咬人，而叮咬的高峰期在清早和傍晚

．在罕有情況下，基孔肯雅病毒也可在嬰兒出生時由母體傳給新生嬰兒。

基孔肯雅熱｜治理方法

．目前沒有特定的抗病毒藥物治療基孔肯雅熱，治療方法主要是紓緩症狀，包括使用退燒藥、止痛藥和補充體液

基孔肯雅熱｜預防方法

．目前沒有預防基孔肯雅熱的疫苗在本港獲註冊。預防基孔肯雅熱的最佳方法是避免被蚊子叮咬，以及防止蚊子繁殖

基孔肯雅熱｜防蚊措施一覽

為防蚊傳疾病，市民應繼續採取下列防蚊措施：

徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；



每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；



汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；



栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；



在雨季前把凹凸不平的地面填平；



避免在叢林逗留；及



戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。



​含避蚊胺的昆蟲驅避劑可有效防蚊，市民應注意以下事項：

先仔細閱讀標籤說明；



在進入可能被蚊叮的範圍前使用；



塗在外露皮膚及衣服；



孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%＊；



先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑；及



遵照標籤說明，只於有需要時重複使用。



＊如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。



