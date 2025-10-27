七旬翁轉病房未開氧氣瓶氣閥致缺氧　陪審團裁定老翁死於自然

79歲翁入住明愛醫院等候眼科手術前腹痛，且情況轉差，需轉往深切治療部，惟轉病房期間，兩名負責處理氧氣設施的護士，疑未發現氧氣瓶的氣閥未有打開，轉房時間約需1至3分鐘，老翁被送至另一病房後才被發現，當時其含氧量已下降，護士雖即打開氣閥，惟老翁最終仍告不治，死因庭陪審團今（27日）退庭商議約1.5小時，一致裁定事主死於自然，並建議醫管局及明愛醫院每3至5年強制定期就氧氣瓶的使用守則考核護士。



死因是吸入性肺炎連帶敗血症

死者陳全福（終年79歲，下稱事主）在2023年11月27日入住明愛醫院等候接受白內障手術，翌日不治。醫管局及明愛醫院並列有利害關係方，事主兩名女兒列席研訊。解剖報告指，事主的直接死因為吸入性肺炎連帶敗血症，間接前因為黏連性腸阻塞。

死者陳全福在明愛醫院留醫時，在轉送去深切治療部病房時，其氧氣瓶的氣閥曾一度未有打開，死因庭就此作研訊。（資料圖片）

官提出3個死因選項供陪審團考慮

死因裁判官周至偉引導陪審團時指，解剖報告指事主的吸入性肺炎連帶敗血症及腸阻塞都屬可致命的身體自發性疾病，如陪審團認為事主得不到合時或正確的治療，但即使有醫療介入亦不能防止死亡，可裁斷事主死於自然。如事主被裁斷死於不幸或意外，不等於醫生要為過失付上責任。周官最終提供「死於自然」、「死於不幸」及「死於意外」3個死亡結論予陪審團選擇。

入院後腹痛之後情況轉差

死因庭早前傳召涉事醫護、專家及法醫等人作供。綜合各人供詞，事主在事發當日凌晨3時許腹痛，獲派止嘔藥和必理痛，同日早上9時情況轉差，外科醫生10時上病房評估後懷疑死者有腸阻塞，建議轉送深切治療部跟進。

轉病房後發現氧氣瓶未開氣閥

在11時10分，眼科醫生譚宇平、陳及病人助理3人乘升降機運送事主到5樓的深切治療部，部門護士發現事主的氧氣瓶未開氣閥。

資深護士卓慧芝稱她協助護士長時，聽到有連續的噴氣聲，認知是有氧氣噴出。(陳曉欣攝)

護士長陳少媚稱，她當日與醫生把病人運送到深切治療部後，部門同事才發現氣閥未打開。(陳曉欣攝)

明愛醫院副顧問醫生楊業勤稱，有時氣瓶的餘氣會發出聲響，但要有持續的噴氣聲，才代表有氧氣供出。他又稱指引有列明氣閥須完全打開，但覺同事未必明白重要性。(陳曉欣攝)

護士聽到噴氣聲誤以為氣閥已打開

就轉病房情況，在眼科病房當值的資深護師戚慧芝稱，她見到護士長陳少媚忙於轉移事主的儀器，她遂自發幫忙。當時陳將牆上的氧氣喉拔出，她應陳指示調校氧氣瓶度數至5度，聽到連續噴氣聲。她沒接觸過氣閥，沒印象誰接駁喉管到氧氣瓶。她同意校氧氣度數時聽到噴氣聲或只是殘餘氧氣，承認自己以為已經開了氣閥。

另一護士稱未處理過氧氣瓶

陳則稱，她拔出喉管後交給戚，她曾回答戚「5度」，她其後看到喉管已被接駁，她沒處理過氧氣瓶。在升降機內，陳應譚指示調高氧氣度數至9度，指她的位置看不到氣閥。陳估計，由拔出牆身喉管至抵達5樓深切治療部需時約1分鐘多。

醫生稱轉病房時正觀察其他事

譚醫生則稱，護士轉送病人前須檢查氧氣瓶含氧量，之後開氣閥和調校度數。他在升降機內指示陳調高氧氣量，但當時正觀察其他事，不記得護士有否跟從。

深切治療部護士孫慧婷指，她發現氧氣瓶沒開氣閥後為事主接駁牆身氧氣，惟事主出現心室顫動，搶救後仍無心跳脈搏。

法醫高楊稱事主陳全福的肺部有炎症，最後並發展成敗血症。(陳曉欣攝)

專家證人鄧偉明醫生指，事故起因涉有人「睇漏咗」，認為有改善空間。(陳曉欣攝)

專家認為氧氣瓶操作應由一人負責

屯門深切治療部主管的專家證人鄧偉明認為，氧氣瓶操作應由一人負責，案發分由兩名護士接駁喉管和扭度數，卻無向對方交代，以致「邊個做中間（開氣閥）無人知喎」。鄧並指，醫生雖然相信護士，但亦應檢查，本次事故涉及有人「睇漏咗」，有改善空間。

案件編號：CCDI-989/2023(SH)