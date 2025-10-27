羅麗莎再入稟告何柱國太太等 追約9680萬 涉淺水灣獨立屋貸款
撰文：朱棨新
曾與已故富商何柱國傳緋聞的1998年亞姐冠軍羅麗莎，指稱向何借款，但遭拖欠1000萬元，早前入稟向何的遺產執行人追討。羅上周五（24日）再入稟高等法院，指她在一宗樓按貸款中擔任擔保人。她要求法庭頒令，何的遺產執行人及何太，需償還5000萬元借貸。此外，她向何太等追討兩筆款項，合共4679.2萬元。
原告為萬丈投資有限公司和羅麗莎，被告為何柱國的太太、其遺產執行人黃敏珊。
涉淺水灣獨立屋物業貸款
入稟狀指，萬丈於2022年9月把淺水灣道獨立屋，連同在花園的兩個車位，抵押予渣打銀行，羅麗莎任貸款的擔保人。羅要求法庭頒令，何太等需支付該筆貸款5000萬元。
羅又要求何太等償還兩筆款項，分別為87.8萬和4591.3萬元，合共4679.2萬元。
上月曾入稟追1000萬元
羅麗莎上月亦入稟高等法院，指曾經向何柱國兩度借款，但何拖欠1000萬元，向何的遺產執行人追討欠款。
案件編號：HCA1933/2025
