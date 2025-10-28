九龍城串燒店被擲「硫酸彈」釀5傷　六旬翁涉指示友人行兇案開審

六旬翁疑指九龍城一泰式串燒店的店員欠他錢，涉叫一名相識的人做一個任務，即在潑水節時用裝硫酸液的水槍射入該店，以「整蠱」該店員，報酬為1.5萬元。惟潑水節當日該店無開門，老翁疑改計劃叫朋友翌日改擲「硫酸彈」，並傷及店員及途人等5人，包括一名母親及她的兩名兒子。老翁否認指控，案件今(28日)在高等法院開審，控方開案陳詞透露，行兇的男子已認罪，並會轉作控方證人。



被告劉繼成（62歲，無業）被控一項串謀意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，指他於2022年4月12日至14日期間，在香港與李惠朝串謀，意圖惡意在九龍九龍城賈炳達道61號外，向未指明人士淋潑腐蝕性液體，即硫酸。李惠朝早前已承認控罪。

其中一名男童被腐液濺傷要由救護車送院。(資料圖片)

消防及警員接報後到場調查。(資料圖片)

被投擲「硫酸彈」的串燒店，事後店外地面仍有疑似腐液。(資料圖片)

被告稱有任務交托李

控方開案陳詞指，被告與李惠朝相識，被告於2022年4月12日約李見面，表示有任務交給李，指示李向涉案泰式串燒店扔「髒水」即硫酸，李事成可獲1.5萬元。被告告訴李，有店員欠他錢，所以他要「整蠱」對方。

潑水節當日店舖沒營業

被告原定計畫在4月13日，即泰國新年舉辦的潑水節期間行動，用注滿硫酸的水槍犯案，惟當日串燒店沒營業，被告遂順延至4月14日行動。

李騎單車向串燒店擲玻璃樽

在14日當天，被告再次改變計畫，指潑水節已完結，叫李不要用水槍。當晚8時許，李騎單車到串燒店前投擲一瓶承載硫酸的玻璃樽，隨即逃之夭夭，他事後得到1.5萬元報酬。

事件造成5人受傷

事件造成5人受傷，包括女店員及路過店舖的女子和其兩名兒子，全部被送院治理。控方指，李已認罪及將出庭指證被告，另會依賴閉路電視片段和被告的通訊記錄等舉證。

案件編號：HCCC 290/2023