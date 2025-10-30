美麗華推「Mi+」App建構會員生態圈　科技賦能迎「Me」時代

面對零售業的激烈競爭和消費模式的轉變，商場會員App已成兵家必爭之地。然而，當大部分App仍停留在「商場有甚麼優惠」的單向推送時，美麗華集團近日推出的全新生活獎賞計劃手機應用程式「Mi+」，旨在打破傳統界限，將旗下酒店、商場、餐飲、旅遊及美容健康等多元化業務全面整合。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝強調：「以往是『Production-oriented』（生產者導向），商場只要招商，客人自然來。但那個年代已經過去了。」他直言，在商場遍地的今天，「Customer-oriented」（以客為中心）才是唯一出路。



美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，全新「Mi+」會員App的核心戰略是轉向「以客為中心」，目標是打破集團業務壁壘，建立一個整合酒店、餐飲、購物及旅遊的生活生態圈。

「Mi+」就是「Me」 為顧客帶來更多價值

陳宗彝坦言，面對市場分散和競爭加劇，集團必須更加主動地滿足顧客需要。「Mi+」是美麗華集團推出的全新生活獎賞計劃（Lifestyle Living Reward Program)，透過統一的流動應用程式平台，整合集團旗下多元化業務，為會員提供一站式的優質生活體驗及獎賞。

陳宗彝表示，「Mi+」這個名字，本身就隱藏了「以客為先」的玄機。他解構道︰「『Mi』取自集團名稱Miramar，Mi也是『Me』（我）的諧音，代表一切由『我』出發，由客戶自己決定，而不是被動接收廣告。而『Plus』(+)則承諾為顧客帶來「增值」。集團希望讓會員在消費的同時，持續獲得額外價值。」

「Mi+」涵蓋五大生活興趣，包括購物、餐飲、旅遊、生活及健康美容。

「Mi」五大生活圈 實現「三無縫」連動

有別於傳統商場App一打開就是店舖目錄，陳宗彝表示「Mi+」是「真心為客戶着想」的。「Mi+」App首頁的設計圍繞客戶的五大生活興趣，包括購物（Shop）、餐飲（Dine）、旅遊（Travel）、生活（Live）、健康美容（Wellness）。「這些才是客戶真正的生活需求。」陳宗彝說。

陳宗彝指出，「Mi+」最大的差異化優勢，是其「一體化」平台所來的「協同效應」（Synergy），打通集團旗下酒店、商場、餐飲、旅遊等業務。為會員提供「三無縫」體驗：

• 身份的無縫：顧客註冊「Mi+」App，便即時成為集團旗下所有業務（酒店、商場、餐飲等）的尊貴會員，享受一致的禮遇和服務，讓顧客感受到自己是備受重視的「美麗華大家庭」一員 。

• 獎賞的無縫：會員在集團旗下業務消費1元即可輕鬆賺取1 M Point（美麗華旅遊消費10元可賺取1 M Point），並可隨時轉換成M Coins（250 M Points = 1 M Coin），在下一次消費時直接當作現金使用。

• 體驗的無縫：「Mi+」整合所有服務和資訊，成為會員探索優質生活的入口 ，實現電商與實體業務的完美融合。一個 App 即可管理所有電子優惠券，隨時收到即時更新的推廣資訊，既環保又方便。

現在登記「Mi+」會員即享500 M Points及總值超過$5,000迎新優惠。

不止於折扣 專享「更多一點」驚喜

「Mi+」強調為會員提供「盡享更多一點」的驚喜和價值。

• 精準營銷與交叉銷售：系統會根據會員的消費習慣和偏好，推送個人化優惠和資訊。例如，一位在高級中菜廳慶祝紀念日的餐飲顧客，會收到「餐飲+住宿」限時套票優惠，吸引他將單純的餐飲升級為完整的酒店體驗，發揮集團業務間的協同效應。

• 即時優惠：善用集團旅遊（美麗華旅遊）和餐飲業務的資源，「Mi+」會為會員提供旅遊機位和餐廳座位的「最後一刻優惠（Last Minute Offer）」，讓熟客以積分兌換超值產品或服務。

• 創新互動：App內設有「MiFam」合作夥伴網絡，讓會員透過完成「打卡挑戰」等趣味任務賺取額外獎賞。特別為寫字樓白領而設的「Mira Commune」，則提供度身訂造的工作日午餐、下班Happy Hour等優惠，建立高活躍度社群。

陳宗彝形容，這種主動為租戶尋找客源的模式，稱為「主動經營」（Proactive Management），徹底告別了以往只是「收租」的被動角色。

M Point不但可以在下一次消費時直接當作現金使用，還可以換領獨家禮遇、免費泊車及預約車位服務，靈活滿足不同客戶的需要。

一App通行 建構「尖沙咀中部生態圈」

要實現「一App通行」，整合不同年代、不同技術架構的業務系統，「Mi+」面對的最大挑戰是多個系統的接合與業務流程的協調，特別是技術層面的「數據一致性（Data Integrity）」。陳宗彝表示，團隊克服困難，成功串聯所有會員系統，確保數據即時（real time online）更新，使精準、即時的推廣成為可能。

對於「Mi+」的未來，陳宗彝透露了三個階段的擴展藍圖：

• 第一階段：專注於美麗華集團旗下所有業務的會員基礎擴大與整合，以及為租戶提供統一的客戶數據和優惠發放平台。

• 第二階段：擴大至尖沙咀中部區域，逐步將區內多間餐飲食肆、旅遊景點（例如九龍公園觀鳥導賞）等納入生態圈，將「Mi+」定位為尖沙咀中部的生活中心。

• 第三階段：隨着會員數量的增長和數據的累積，將會持續投資於技術升級，引入更先進的人工智能和大數據分析能力，讓個人化推薦更精準，讓會員體驗更流暢。

陳宗彝表示：「我對『Mi+』最大的期望，是希望它能成為美麗華集團與顧客之間建立深層次情感聯繫的橋樑。它不僅僅是一個積分工具，更是我們數碼轉型的催化劑，推動集團在雲端技術、大數據分析等領域的投資和應用。」他期望會員每天都會習慣打開「Mi+」App，「這是一個『流量的年代』，我們要做到的是『捆住』客人，讓他每天都要打開「Mi+」。」

「Mi+」展現的抱負，早已超越一個單純的商場或酒店會員App。它要做的，是一個真正融入生活、讓你「離不開」的「Me」平台。

立即下載「Mi+」App，展開您的「美麗生活」增值之旅。

https://miplus.app.link/vYThPvjESXb

(資料及相片由客戶提供)