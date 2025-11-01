海上巡遊｜LABUBU、多啦A夢維港啟航　主辦指重陽節約10萬人入場

維港海上大巡遊壓軸重頭戲今日（1日）下午2時起舉行，屆時4座巨型海上充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，將組成「夢幻艦隊」啟航，依次序在維港兩岸巡遊，由添馬公園出發，經炮台山橫越維港前往尖沙咀海面，再折返金鐘海域來回兩圈，主辦方亦於主要港鐵站廣播報路，帶領市民旅客前往觀賞巡遊。



下午3時許，海上出現首個巡遊彩蛋，大會安排載有多啦A夢、KAWS &芝麻街ELMO 及滑嘟嘟人偶的登乘天星小輪，到三個觀賞點的對開海面巡遊，向岸上的觀眾打招呼。



維港海上大巡遊今日（25日）下午2時起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO。（梁鵬威攝）

維港海上大巡遊上周六（25日）開鑼，共4座巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，一起在金鐘添馬公園對開海域「沐浴」，吸引大批市民打卡拍照。主辦方在活動最後一日、即今日（1日）舉行重頭戲「海上巡遊日」，安排它們在維港兩岸巡遊，與港人道別。

4座巨型充氣雕塑組成的「夢幻艦隊」11月1日下午2時起啟航。（主辦方提供圖片）

主辦方表示，4座充氣雕塑組成的「夢幻艦隊」下午2時起啟航，逐一離開金鐘添馬公園對開海域，每隻依次相隔最少20分鐘。它們先向東面巡遊，經過炮台山一帶海面，其後橫越維港前往尖沙咀海面，折返至金鐘海域，再繼續沿相同路線巡遊一次。

即「夢巡艦隊」將巡遊維港兩個圈，預料傍晚6時前結束，正式與港人告別，並在中環段海濱長廊一帶送上驚喜彩蛋。

維港海上大巡遊最佳觀賞地點及時間表

主辦方建議觀賞地點包括中環段海濱長廊、近天后及炮台山的東岸公園，以及尖沙咀星光大道。「夢幻艦隊」預計在下午2時40分至5時15分的時段內，分別途經東岸公園兩次，並在下午3時至5時45分期間分別途經星光大道兩次。

中環段海濱長廊則是起點及終點，「夢幻艦隊」下午2時起航後，將在下午3時30分至4時30分再次途經中環及金鐘海濱一帶。

展覽會場旁邊的金鐘站「大變身」，供乘客打卡合照。（港鐵提供圖片）

主辦單位AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫今日表示，總結今次活動，因有不少是市民及旅客喜愛的元素，反應熱烈，8日展覽及市集人流很多，周日（10月26日）及重陽節（10月29日）單日入場人次逾10萬。

他指出，活動期僅8日因是次為試驗戶外活動及市集成效，未來或延長日後的活動日數。他亦稱，該活動改變市民對市集的意識，「如果你跟周圍的人說去市集要早點買票，我自己也不相信」，但今天最後一日出現了即日入場買不到門票的情況，「我們創造了新的事物，希望大家可以去一齊做一件事之外，（亦要知道）這是一個需要創造的年代」。

另外，他表示現時人們對IP的概念大多為公仔，未來將思考「如何用不同的模式將事物或題材IP化」，將在適當時機向公眾透露消息。

多啦A夢在3個港鐵站廣播 指示觀眾前往欣賞巡遊

另外，今日在觀賞地點鄰近的港鐵站，包括金鐘站、天后站和尖沙咀站也有特別驚喜。多啦A夢會在上述車站廣播，指示市民及旅客如何前往欣賞巡遊。

