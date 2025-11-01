維港海上大巡遊．直播｜LABUBU、多啦A夢維港啟航　粉絲夾岸道別

維港海上大巡遊壓軸重頭戲今日（1日）下午2時起舉行，屆時4座巨型海上充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，將組成「夢幻艦隊」啟航，依次序在維港兩岸巡遊，由添馬公園出發，經炮台山橫越維港前往尖沙咀海面，再折返金鐘海域來回兩圈，當日主辦方會於主要港鐵站廣播報路，帶領市民旅客前往觀賞巡遊。



維港海上大巡遊上周六（25日）開鑼，共4座巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，一起在金鐘添馬公園對開海域「沐浴」，吸引大批市民打卡拍照。主辦方在活動最後一日、即今日（1日）舉行重頭戲「海上巡遊日」，安排它們在維港兩岸巡遊，與港人道別。

主辦方表示，4座充氣雕塑組成的「夢幻艦隊」下午2時起啟航，逐一離開金鐘添馬公園對開海域，每隻依次相隔最少20分鐘。它們先向東面巡遊，經過炮台山一帶海面，其後橫越維港前往尖沙咀海面，折返至金鐘海域，再繼續沿相同路線巡遊一次。

即「夢巡艦隊」將巡遊維港兩個圈，預料傍晚6時前結束，正式與港人告別，並在中環段海濱長廊一帶送上驚喜彩蛋。

維港海上大巡遊最佳觀賞地點及時間表

主辦方建議觀賞地點包括中環段海濱長廊、近天后及炮台山的東岸公園，以及尖沙咀星光大道。「夢幻艦隊」預計在下午2時40分至5時15分的時段內，分別途經東岸公園兩次，並在下午3時至5時45分期間分別途經星光大道兩次。

中環段海濱長廊則是起點及終點，「夢幻艦隊」下午2時起航後，將在下午3時30分至4時30分再次途經中環及金鐘海濱一帶。

展覽會場旁邊的金鐘站「大變身」，供乘客打卡合照。（港鐵提供圖片）

多啦A夢在3個港鐵站廣播 指示觀眾前往欣賞巡遊

觀賞地點鄰近的港鐵站，包括金鐘站、天后站和尖沙咀站也有特別驚喜。多啦A夢當日將在上述車站廣播，指示市民及旅客如何前往欣賞巡遊。

主辦方指，由於需要保持航道暢通等，「夢幻艦隊」將會緩緩航行，由於每座雕塑需要保持一段安全距離，出現時間相隔最少20分鐘，市民及旅客需要耐心等待。

勿駕駛或坐私人船隻靠近艦隊 避免製造海浪

因應當日天氣及海面情況，航行路線及充氣雕塑或有相應調整。主辦方呼籲，活動當日請勿駕駛或乘坐私人船隻靠近艦隊，以免衝擊或製造海浪影響充氣雕塑，觀眾可於維港兩岸不同地點安全欣賞巡遊盛況。