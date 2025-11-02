全運會｜恒地李家誠、信和黃永光及馬會廖長江任火炬手

全國運動會火炬傳遞儀式今日（2日）在香港、澳門、廣州、深圳同步舉行，每個城市各50棒。香港的火炬傳遞儀式在上午9時30分開始，路線全長約10公里，由港隊男子乒乓球運動員黃鎮廷在添馬政府總部起步，火炬橫越維港兩岸。



整個路線共設50名火炬手，42名由香港提名，當中一半為體育界代表，另有三成火炬手為贊助機構人士，包括恒基兆業地產集團主席李家誠、信和集團主席黃永光及馬會主席廖長江。



恒基兆業地產集團主席李家誠。（恒地提供）

信和集團主席黃永光。（信和集團提供）

馬會主席廖長江。（馬會提供）

火炬傳遞儀式上午9時30分在添馬政總開始，火炬手沿海旁一直跑到灣仔碼頭，其後會乘船過海，在天星碼頭再跑到尖沙咀麼地里，轉乘巴士到宋皇臺道停車場，再跑到啟德體育園。

李家誠：象徵大灣區跨地區的融合和協作

恒地主席李家誠擔任第六棒火炬手，在中環海傍傳遞火炬，獲逾百名同事到場支持，沿途亦有不少市民打氣。他表示非常榮幸能與來自香港、澳門、廣州及深圳的199位火炬手一同參與火炬傳遞，認為象徵了大灣區跨地區的融合和協作，期望全城能一同投入全運會的運動熱潮。

黃永光祝願香港運動員再創佳績

信和主席黃永光則指，能夠擔任全運會火炬手之一，是他莫大的榮譽，並衷心感謝中央政府和港府給予這個機會，也感謝組委會成功籌辦這場盛事。對於今早於尖東海旁參與火炬傳遞，他表示感謝沿途支持的同事與市民，共同見證這歷史時刻；同時預祝全運會取得圓滿成功，並祝願香港運動員再創佳績。

信和集團員工到場支持。（信和集團提供）

六位馬會員工組方陣 部分是退役運動員

馬會派出9位代表參與傳遞聖火，出任香港賽區團體義工的馬會義工隊亦沿途為火炬手打氣。馬會主席廖長江擔任第四棒火炬手，在中西區海濱長廊（中環段）傳遞。馬會行政總裁應家柏跑第47棒，在啟德接近終點的位置接力。

出任香港賽區團體義工的馬會義工隊沿途為火炬手打氣。（馬會提供）

馬會行政總裁應家柏跑第47棒，在啟德接近終點的位置接力。（馬會提供）

值得一提的是，香港段其中兩棒由多名火炬手組成的方陣傳遞。馬會負責組成其中一個方陣，在尖沙咀路段傳遞聖火。組成方陣的成員有首位勝出浪琴國際騎師錦標賽的本地培育騎師何澤堯，以及六位來自馬會不同部門的員工，部分更是退役運動員，包括：馬術事務部的龐雅雯、賽馬市場部的盛雅佩（曾為法國國家田徑隊成員）、足球博彩事務部的羅達明、公司保安部的何嘉楠、慈善事務部的何宇軒（曾為香港賽艇運動員），以及馬會見習騎師學員黎彥麟。