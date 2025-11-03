安達臣道地盤意外｜承建商協興建築被發展局暫停工務工程投標資格

秀茂坪2022年曾發生3死6傷的「安達臣道石曠場R2-2號」房協地盤昨午（2日）再發生奪命工業意外，一名搭棚男工墮下身亡，涉事承建商為「協興建築」。發展局發言人今日（3日）表示，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊（名冊）內的承建商，局方已按規管機制向該承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。承建商須進行獨立安全審核及完成落實改善措施，並待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。



人員架起帳篷將死者遺體遮蓋。（羅日昇攝）

警員昨日到場調查。（羅日昇攝）

死者當時有戴安全帶及相關保護裝備

房協表示，涉事地盤為房協資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計於2026/27年峻工，提供約1,400個單位。是次意外，涉及一名外判商搭棚工人。據承建商初步報告，該工人當時有戴安全帶及相關保護裝備。房協現正與項目承建商「協興建築」密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，並聯同承建商向死者家屬提供一切可行協助。

發展局：審視及確信其具備有效安全管理系統才考慮恢復投標資格

發展局發言人今日表示，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊（名冊）內的承建商。局方作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地（不論是政府工務工程建築工地與否）的安全表現；今日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。

承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於暫停投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。