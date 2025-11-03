今日新聞8分鐘｜港女斥男友「叫雞」 大鬧機艙｜貨車切線撞電單車

車CAM｜深圳灣口岸紅的失控剷草叢 攔腰撞停泊綠的 兩司機受傷

今（3日）午11時許，警方接獲報案，指深圳灣口岸的士站有兩輛的士相撞。警方、救護車接報到場，涉事兩名司機受輕傷，送往屯門醫院治理。

網上圖片可見，一輛紅色的士攔腰撞向綠色的士右側，綠的挨向鄰線另一架紅的，現場交通擠塞。網上流傳車CAM片段，可見紅的失控剷入草叢，再穿出攔腰撞向停泊在路邊的綠色的士，將綠色推出行車線，撞到另一架紅的，事後司機落車了解事件。

江旻憓參選立法會 稱已申請放棄加拿大護照：初心一直服務香港

【立法會選舉2025】巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓今日（11月3日）下午報名參選2025年立法會，競逐旅遊界功能界別議席。江旻憓稱，已申請放棄加拿大護照，決定參選是因為初心是服務香港，回饋社會。她指自己曾向小朋友們說要有勇氣追夢，自己要以身作則，服務業界和香港。

青葵公路客貨車切線撞電單車 網民閱車CAM片後大怒：簡直謀殺！

青葵公路發生車禍。周日（2日）晚上，網上流傳一條車CAM短片，可見一輛客貨車沿青葵公路行駛，當駛至一個匯合處時，貨車連續向右邊切線，惟至右四線切往右三線時，客貨車司機疑未有留意右三線右前方，有一輛電單車正在行駛，其右邊車頭直撞向電單車左邊車身，電單車司機連人帶車登時倒地，片段亦見到有零件從後飛出。

影片發佈後，大批網民不值客貨車司機的駕駛態度，紛紛留言狂罵：「簡直謀殺！」、「盲人駕駛」、「判終身監禁啦！」。但亦有人估計意外原由：「中咗A柱盲點位」。

港女控訴男友嫖妓拳打 堅持同坐大鬧HK Express機艙推空姐

網上瘋傳一段影片，一對情侶在上機前後爆發爭執，女事主激動推跌空姐，最終二人被勸落機。發帖人指，昨晚（2日）一名女子在峴港候機室，指控其男友不忠「叫雞（嫖妓）」，又指對方曾施暴「佢打我40拳」。上機後，女子疑因無法與男友同坐，再度大發雷霆，與空姐及機組人員理論。女子遭職員包圍時情緒激動，混亂間一名空姐被推倒在地。

空姐向女子表示「唔好意思，你要落機喇」，對方即開始哭訴〝並指錯在男友，反問空姐：「你哋係咪唔企我嗰邊？你哋係咪蝦我呀？」男友不服反駁「我有（嫖妓）我X街死呀！佢（女友）精神病㗎！」。兩人最終被請離機艙。

大埔送貨工人疑遭隔音板壓腳動彈不得呼救 途人助脫困報警求助

大埔發生搬貨意外。今日（2日）下午1時23分，一名送貨男工人在大埔富·盈門商場對出，懷疑遭貨物壓住腳，動彈不得，途人見狀報案。救援人員到場協助事主脫困，並將他送往那打素醫院救治。

全紅嬋傷癒後全運會首秀奪冠 微博發文｢我真棒｣

11月2日晚，第十五屆全國運動會跳水項目女子團體比賽中，雙人10米跳台比賽廣東隊組合全紅嬋 /王偉瑩獲得第一名。最終廣東隊總分排名第一，奪得跳水女子團體項目冠軍。

聯合國發言人用中文感謝中國繳清會費 分攤佔比達20%居次

當前，聯合國正面臨嚴峻的財政危機，在美國長期拖欠巨額會費的同時，中國以全額繳費的實際行動，贏得了聯合國的讚賞和感謝。