雙非子殘障醫委會終止聆訊　父申法援擬司法覆核：裁決明顯不穩妥

一對內地夫婦2009年來港於浸會醫院誕下兒子黎遠建，他出生3日後癲癇，其後腦癱及四肢殘障，未能自理。夫婦2010年向醫務委員會投訴涉事醫生薛守智，醫委會研訊小組上月28日指秘書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，故決定終止，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。



黎志堅代表兒子黎遠建申請法援，以司法覆核醫委會決定，提出三大理據，包括有關決定不當、決定在不合理的情況下作出、作出決定者有角色衝突理應避席。黎志堅申請法援的文件又認為，研訊小組裁決「明顯不穩妥」、「只顧及被告一方利益，未有平衡病人及公益」、「未有解釋延誤8年的原因之前作出裁決」。



黎志堅又批評醫委會兼當日研訊小組主席鄧惠瓊，對秘書處的延誤責無旁貸，質疑她「草草結案」決定永久擱置研訊，是為了避免自己被問責。他又認為鄧惠瓊不只沒有主動要求醫委會秘書處盡快解釋延誤的原因並予以改善，亦沒有為醫委會秘書處的延誤道歉，反而褫奪了投訴人獲得研訊的權利。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片/鄭子峰攝）