6800萬六合彩頭獎｜幸運二金多寶今晚攪珠 投注額暫逾1.4億
六合彩「幸運二金多寶」今晚（4日）攪珠，馬會預計若頭獎一注獨中，幸運兒可得到6,800萬元巨額橫財，吸引大批市民及遊客買彩票。投注晚上9時15分截止，截至晚上7時半，投注額已超過1.4億元。
▼11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
49個號碼累積攪出次數，截至10月28日攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現509次，但只領先49號多3次；排第三位為24號，攪出502次，今晚進帳多一次；第四位為22號，攪出495次；第五位為攪出490次的13號；7號今晚也有出，以484次排第六，比1號及35號多兩次。
六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、5、43
19號以攪出428次居尾，續為最冷門號碼，其次為41號（攪出435次）、23號及25號分別尾三位及尾四位，各攪出438次及439次，5號及43號以攪出444次排尾五位。
屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位
截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。
餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。
▼10月6日 六合彩中秋金多寶攪珠▼
