今日新聞8分鐘｜劉家良骨灰被盜｜壽司郎駁《東張》食署巡店

有片｜大埔汀角路對開發生山火 山頭現火龍 燒逾12小時大致救熄

大埔發生山火。周一（3日）約7時48分，汀角路近映月灣、汀角村對開一帶山頭發生山火，附近民眾見狀，紛紛報警求助。救援人員趕至，起初發現有兩條各長約20米的火線；至晚上9時許，已蔓延成3條各長約45米的火線；隨後於晚上近11時，再匯聚成一條長約80米的火線。消防正動用山草拍及背泵等撲救。

長江集團中心淋油｜49歲雙程證男子求見李嘉誠 被拒即發難潑紅油

今日（4日）上午一名中年男子走到中環長江集團中心，要求登上大樓不果，最後演變成淋油及襲擊保安員事件。消息稱，涉案男子持雙程證來港，要求見李嘉誠。

平治長沙灣亂切線兼衝紅燈 官形容夾硬撞開其他車 判囚25月

駕駛平治房車的一名男司機，今年4月在長沙灣遇警方截查時，突踩油逃走，期間曾亂切線並衝紅燈，波及兩輛私家車，並釀成2人受傷，之後被發現其車牌屬偽造。他早前承認危險駕駛及偽造文件等7罪，今（3日）於西九龍裁判法院判刑，被告在求情信稱，希望能考取正式車牌。裁判官朱文瀚判刑時稱案情非常嚴重，更形容被告是夾硬撞開其他車，雖被告獲改控危險駕駛，但其行為可謂狂亂駕駛，判被告入獄25個月及停牌半年。

獨家圖片｜寶福山多宗名人骨灰被盜 翁靜晶證包括先夫劉家良師傅

《香港01》獲悉，沙田寶福山早前發生多宗名人骨灰被盜事件，被盜走骨灰的，包括已故著名武術指導、導演、武打劉家良的骨灰，以及部份富豪家族的骨灰。據知有部份被盜骨灰名人的遺屬，收到勒索電話。《香港01》獲得部份相片，可清晰見到被盜空的骨灰龕位，更有被盜走骨灰盒的相片。

劉家良遺孀翁靜晶律師，周一（11月3日）晚在其網上節目中承認，8月下旬獲警方電話，獲告知劉家良師傅位於寶福山的骨灰被盜，匪徒更傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金，卻被警方攔截。

沙田復康巴士司機車尾處理升降台 遭寶馬撞上夾兩車之間送院亡

沙田發生奪命交通意外。今日（4日）上午8時21分，一輛屬於香港復康會的小巴，停在圓洲角路8號香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，司機在車尾位置處理升降台時，後面一輛寶馬私家車突然撞上。復康巴士司機被撞倒，據報被困兩車之間重創昏迷。救援人員到場將他救出送往沙田威爾斯親王醫院搶救，但告不治。涉事寶馬司機亦受傷送院。警方正調查意外原因。

壽司郎反駁《東張西望》 直擊食環署人員巡上環分店：好快有公布

《東張西望》昨日（3日）報道，一群水貨客每日從內地偷運大箱細箱海鮮等食品經陸路跨境口岸到港，再在粉嶺蓬瀛仙館停車場交收走私食品，盛載有關食物的發泡膠盒部份貼上寫有「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條及連鎖壽司店地址。壽司郎同晚發表聲明，斥責報道内容不盡不實，影射及間接誹謗壽司郎，將會採取法律行動。

壽司郎上環無限極廣場分店今午（4日）約一時半，共有4名食環署食安中心人員先後離開店舖，其中一人透露「好快有公布」。店長稱暫時不能透露詳情。

港大前副教授張祺忠涉殺妻 基於精神失常減責 准認誤殺囚7年4月

前港大機械工程學系副教授張祺忠，涉於2018年在其港大宿舍內勒死妻子，並把其妻的屍體搬至他的辦公室。張原被裁定謀殺罪成，被判終身監禁，上訴庭裁定他上訴得直，案件發還另一名法官重審。張祺忠今（4日）在高等法院基於減責精神失常，承認誤殺罪，獲控方接納，法官判囚7年4個月。

基孔肯雅熱｜青衣曉峰園居民本地感染 上環工作 1500戶居民排查

繼上月底在黃大仙鳳德村錄得本港首宗基孔肯雅熱本地個案，衞生署衞生防護中心今日（3日）公布，錄得一宗新增本地個案，消息指患者居於青衣曉峰園。

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今晚7時15分，於鄰近患者住所的青衣寮肚路花園見記者。他表示，患者為一名45歲男子，住在青衣曉峰園，在上環工作。患者有長期病患，在10月30日出現發熱發冷，手部關節痛等病徵。中心追查患者過去三個月的旅行記錄，並無出境記錄，列為本地個案。

中心傳染病處首席醫生吳東尼表示，會為3處鄰近住宅、1,500戶居民進行排查。

消費權益新聞獎｜香港01奪五獎 假學歷調查膺三個重要大獎

消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」周二（11月4日）舉行頒獎禮，《香港01》奪得五個獎項，其中「假學歷、高才通簽證造假黑中介調查」，獲得「年度大獎」、「年度主題大獎」、「調查報道金獎」三個重要獎項。