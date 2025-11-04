基孔肯雅熱｜居大埔60歲婦人感染　上月到訪古巴列輸入個案

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，患者為一名60歲、住在大埔的婦人。她上月曾到訪古巴，目前情況穩定。



衞生署衞生防護中心人員在青衣曉峰園一帶的醫護站向居民派發宣傳單張。（政府新聞處圖片）

衞生署衞生防護中心人員（左）及關愛隊隊員（右）透過上門探訪為葵芳邨居民作評估。（政府新聞處圖片）

衞生署衞生防護中心人員（左）在上環信德中心一帶的醫護站，為出現相關症狀的當區居民進行抽血檢查。（政府新聞處圖片）

中心指初步調查顯示，該名婦人於10月11日至29日到訪古巴。她於10月28日出現關節痛，於31日出現發燒，同日到私家醫院求醫。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，目前情況穩定，正獲安排入院在無蚊環境下接受治療。病人的一名家居接觸者及與她同行到古巴的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於病人在潛伏期曾到訪古巴，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心指，會繼續進行流行病學調查，並會把個案通報相關衞生部門。

此外，中心昨日公布多一宗本地個案，患者曾到訪青衣曉峰園、葵涌廣場以及上環信德中心一帶。中心現時已經在這個地點，以及曾出現本地個案的黃大仙鳳德邨，為超過15000市民評估，發現43人有輕微病徵，其中40人的血液檢查呈陰性，還有3人正等待化驗結果。