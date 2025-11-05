時任警339次未授權入警電腦　官稱似乎工作受極大壓力　判社服令

時任警員被確診抑鬱症後，輾轉被調至泊車崗位，不能使用警隊電腦系統。惟後來被發現他曾擅自進入系統339次，他警誡下承認因想作民事索償而進入系統，早前承認1項不誠實取用電腦罪，今（5日）在東區裁判法院判刑，裁判官高偉雄指被告行為明顯以權謀私，絕對可判即時監禁，考慮到被告似乎在工作時承受極大壓力，並需要就精神問題求醫，相信他早前被還押期已得到充足教訓，判被告240小時社會服務令。



被告劉家洛（35歲）被控1項⽬的在於使其本⼈或他⼈不誠實地獲益⽽取⽤電腦罪，指他於 2023年11月6日與2024年3月20日，在香港仔警署不誠實地取用香港警務處的電腦。

被告劉家洛在東區法院被判社會服務令240小時。

被告稱願接受精神治療

辯方求情指，被告有悔意，他沒案底。其求情信表達知道案件嚴重，他得到父母關懷，願意接受精神治療，希望可康復。早前法庭索取的社會服務令顯示，感化官建議判161至240小時社服令。

官斥被告行為明顯是以權謀私絕對可判監

裁判官高偉雄判刑時指，被告身為警員負責維持治安，因職權可接觸敏感資料，對報案人和受害人而言都很重要，惟被告卻為了其民事案查閱資料，明顯是以權謀私，絕對可判即時監禁。考慮到被告工作上似乎感到非常大壓力，曾就精神問題求醫，高官相信被告過去2周還押已得到充足教訓，感化官認為可給予被告1次機會，終判處最高時數的240小時社會服務令，以反映罪責。被告聞言稱：「明白，多謝法官閣下」。

與同事爭執後被調至泊車崗位

案情指，被告2019年確診抑鬱症，經評估後被調配至報案室工作。他在2022年3月7日與同事爭執，並曾向同事揮舞原子筆，最後被鎖上手銬及送往青山醫院。被告之後被調往警署泊車的崗位，該職位不能查看警隊案件管理及調查系統。

曾339次未授權下查看案件

被告於 2024年3月辭職，並向警隊申請索取爭執事件的文件紀錄，同年4月離職。被告其後曾入稟民事索償，指有警員違法。警方其後發現被告曾於 2023年11月至2024年3月期間，曾339 次在未獲授權情況下，進入警隊調查系統並觀看不同案件的資料，包括毒品案、涉及精神病人士的案件、警員涉犯法案件等，其中 9 次是查看與他相關案件的資料。

警誡下稱不知道不可以查

被告警誡下稱不知道不可以查閱系統，並承認因為想入稟申索，故曾進入系統查閱相關案件資料。警方在其住所搜查時亦發現有關其案件資料的影印本。

曾入稟指在警隊工作12年承受巨大壓力

翻查資料，被告在2024年曾兩度入稟高等法院，並民事控告警署警長周一傑及警務處處長蕭澤頤，投訴前者非法對他使用武力，後者則疏忽及違反僱主責任，令他在過去12年任職警員期間承受巨大壓力。

案件編號：ESCC1821/2025