自資高等教育聯盟收集教師身份證號碼惹非議　主席：封檔案禁查閲

自資高等教育聯盟（FSTE）9月去信各自資院校，要求在10月3日前提交本學年任教應用教育文憑課程教師的資料，包括身份證號碼等，引起部分人士對私隱保障關注。聯盟主席、都會大學學術副校長(Provost)關清平回應查詢指，之所以要求教師提交資料，是為了核實教師資歷，鑒於可能出現相同中文姓名，故要求同時提供身份證號碼作核對。



關清平指，聯盟高度重視教師私隱，得悉引起關注後，已指示全體員工封存相關資料的電子檔案，嚴禁以任何形式查閱或處理教師身份證資料，有三人曾接觸相關資料。聯盟稍後將主動向個人資料私隱專員公署詳細備案，並成立專責小組，尋求進一步改善。



有消息透露，自資高等教育聯盟日前去信各自資院校，要求在10月3日前提交本學年任教教師的資料，包括身份證號碼等。

消息：教育局無要求收集教師個人資料

消息人士透露，自資高等教育聯盟9月向各自資院校發送電郵，指教育局要求各院校提交本學年任教應用教育文憑課程教師的數目，以及教師的個人資料，包括其姓名、任教科目、學歷認證、專業經驗、是否具專業教師資格，以及受《個人資料（私隱）條例》保護的身份證號碼；即使本學年沒有任教、但在該課程的教師名單內，也需提交。

事件引發公眾關注個人資料私隱保障。消息人士指，教育局要只求院校提供教師人數，並無要求提供教師個人資料。

關清平表示，已指示自資高等教育聯盟全體員工封存相關資料的電子檔案，嚴禁以任何形式查閱或處理教師身份證資料。（資料圖片）

關清平：中文姓名可能重複 故要求提供身份證號碼作核對

聯盟主席關清平回應查詢指，之所以要求提供身份證號碼等資料，是為核實授課教師之學歷及工作經驗是否符合課程任教資格，而鑒於中文姓名可能出現重複情況，故要求同時提供教師身份證號碼以作準確核對。

有3位聯盟員工曾接觸相關教師身份證資料

他指，聯盟執行委員會已隨即召開緊急會議，並於同日指示全體員工將存有相關資料之電子檔案予以封存，嚴禁以任何形式查閱或處理教師身份證資料。經查證，事件中僅3位聯盟員工曾接觸相關教師身份證資料，所有教師個人資料均未經任何形式提供予第三方。

他表示，聯盟高度重視應用教育文憑課程教師之個人私隱及權益，除稍後將主動向個人資料私隱專員公署詳細備案外，並將成立專責小組，尋求進一步改進空間。