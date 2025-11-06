房委會通過增白居二及縮短出售屋屋年期限制　黃碧如：不憂增炒風

房委會資助房屋小組委員會今日（6日）舉行會議，通過四項豐富置業階梯措施，包括將新資助出售單位的轉讓年期限制由15年縮短至10年、下一期「白居二」增加1,000個配額、調整明年居屋綠白表配額比例至50:50，以及提高居屋、綠置居大單位比例。



小組委員會主席黃碧如表示，近年在公開市場出售的單位數量不多，多數業主都會在居二市場放盤，不擔心縮短禁售期會助長炒風。



房委會資助房屋小組委員會明日舉行會議。據悉，會議將討論今年《施政報告》提出的豐富置業階梯措施。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會通過，從下一期「白居二」開始，進一步增加1,000個配額至7,000個。（資料圖片／梁鵬威攝）

房委會表示，資助房屋小組委員會今日（6日）通過一系列措施，鼓勵市民循房屋階梯上進上流，包括將從下一期「白居二」開始，進一步增加1,000個配額至7,000個，新增配額的一半會撥予40歲以下選擇參加「青年計劃（白居二）」的家庭及一人申請者。

另外，委員會通過由下一期「白居二」開始，房委會發出的批准信數目將會適量大於「白居二」配額，避免有已獲配額的申請者無申請准買證，而浪費配額。房委會會因應相關因素敲定超過配額的比率，並於每期接受申請前公布詳情。

小組委員會亦通過，由「白居二2024」起，任何未能用盡的家庭配額將撥予一人申請者，並會視乎獲批配額的申請者申領准買證的情況，按申請者的抽籤先後次序多發出一批批准信。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如。（資料圖片／歐陽德浩攝）

小組委員會主席黃碧如表示，自從去年白居二配額由4,500增至6,000個，居屋二手市場市況變化與私人市場相若，又提到早前落實放寬按揭保證期後，刺激不少較高樓齡居屋的成交，亦見市場供應增加，故不擔心增發配額會推高白居二單位樓價。

房委會亦會由下一期居屋開始，將綠白表的配額比例由40：60調升至50：50。（資料圖片／蘇煒然攝）

房委會亦會由下一期居屋開始，將綠白表的配額比例由40：60調升至50：50，並增加居屋及綠置居面積較大單位的比例。黃碧如表示，未來五年居屋單位供應將較現屆政府上任時增加50%，估計超過58,000個，即使多撥10%予綠表，白表申請者中籤機會率亦較以往增加約25%。

黃碧如又表示，當局會在公屋輪候冊人數減少至合適情況下，才增加居屋及綠置居面積較大單位的比例，估計會在五年後開始，屆時單位室內面積將較現時增加10%，兩房單位佔比亦會由20%增至25%。

房委會於2022年，把居屋和綠置居單位於公開市場在繳付補價後出售單位的限制期限，由10年延長至15年。為鼓勵業主循置業階梯向上流動，委員會今日通過，由下一期新推售的居屋及綠置居單位開始，將限制年期，由15年縮短至10年。

黃碧如指，近年在公開市場出售的單位數量不多，多數業主都會在居二市場放盤，不擔心縮短禁售期會助長炒風。她又提到，留意到2022至2024年居屋的業主關注會否不公，房委會會研究能否在地契上做工夫，將限制看齊，又指現時離他們購買居屋十年仍遠，仍有時間落實措施。