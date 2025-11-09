全運會開幕禮．多圖｜粵曲醒獅展嶺南特色　點聖火成壓軸看點

全運會開幕禮今晚（9日）8時在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行，全長約75分鐘，分為3個部份，包括體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火。在文體表演環節，有劉德華演唱《我是中國人》， Beyond名作《海闊天空》在會場響起，更有汪明荃與內地演唱家唱出一段粵曲。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席在廣東奧林匹克體育中心舉行的開幕式，並宣布運動會開幕。



全運會開幕禮11月9日在廣州廣東奧林匹克體育中心舉行。儀式一開始，是各省、直轄市、自治區及特區運動員代表隊進場，粵港澳三地區旗進場。(新華社)

全運會開幕禮11月9日在廣州廣東奧林匹克體育中心舉行。吉祥物喜洋洋、樂融融出場。(新華社)

全運會開幕禮11月9日在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行。本港「四大天王」之一劉德華演唱《我是中國人》。(新華社)

全運會開幕禮11月9日在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行。（左起）香港藝人林曉峰、陳小春、謝天華及錢嘉樂一同唱出Beyond名作《海闊天空》。(新華社)

汪明荃（台上左）與內地演唱家唱出一段粵曲。（新華社）

中華人民共和國運動會每4年舉辦一次，是由國家體育總局主辦，是國家水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會。今年全運會踏入第15屆，即日( 9日）起至21日在廣東、香港和澳門舉行，全國各地的頂尖運動員將雲集粵港澳三地，競逐各項賽事的殊榮。

全運會開幕禮11月9日在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行，開始時場中央的空中圓型煙火，十分搶眼。(新華社)

全運會開幕禮11月9日在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行。(新華社)

全運會開幕禮今晚在廣州廣東奧林匹克體育中心舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席。開幕禮全程約75分鐘，分為3個部份包括體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火。

全運會開幕禮11月9日在廣州黃村廣東奧林匹克體育中心舉行，現場進行升國旗儀式。(新華社)

儀式一開始，是各省、直轄市、自治區及特區代表隊進場，其後進行升國旗儀式，然後粵港澳三地領導人致辭，最後由習近平主席宣布全運會正式開始。

在開幕式前，一系列富嶺南特色的表演包括粵劇、舞龍舞獅、耍功夫率先上映。

全運會開幕禮長75分鐘，分為3個部份，文體展演有粵劇演出。(新華社)

全運會開幕禮長75分鐘，分為3個部份，有嶺南特色的舞獅表演。(新華社)

全運會開幕禮長75分鐘，分為3個部份，有嶺南特色的舞龍表演。(新華社)

行政長官李家超已率領香港政府代表團，前往廣州出席開幕式，成員包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、教育局局長蔡若蓮、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、行政長官辦公室主任葉文娟。

全運會開幕禮長75分鐘，分為3個部份，文體展演有小朋友打功夫。(新華社)

全運會開幕禮長75分鐘，分為3個部份，包括體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火。(新華社)

全運會11月8日在廣東奧林匹克體育中心開幕。