5旬男4年前照腸胃鏡腦缺氧成植物人　姊促醫委會調查麻醉紀錄不一

醫委會拖延雙非嬰腦癱案的研訊近16年，引起社會關注。社區組織協會今日（9日）公布多宗案件，一名患高血壓、高血脂現年50歲的男子，2021年在醫療中心接受監察麻醉及腸胃鏡檢查時腦缺氧，至今仍然昏迷成植物人。其姊姊陳小姐2021年11月向醫委會投訴，發現兩份麻醉紀錄中的病人維生指數有出入，於是向醫委會提出質疑。



醫委會上月回信，指未有證據顯示病人出現過敏性休克，終結對涉事醫生的紀律行動，信中沒有回應兩份報告的差異。陳小姐上月16日再度去信，要求醫委會14日內回應，至今未獲回覆。陳小姐批評「我無諗過醫療體系咁差……好失望，點解咁唔公平，點解唔解釋兩份紀錄律有唔同？」她已經委託律師處理民事索償，將提出司法覆核。



一名50歲病人2021年接受監察麻醉及腸胃鏡檢查等檢查時腦缺氧，至今昏迷成植物人。其姊姊陳小姐（右）向醫委會投訴，醫委會上月指經專家審議，終止對涉事醫生的紀律行動。（鄭子峰攝）

陳小姐上月16日再度去信，要求醫委會14日內回應，至今未獲回覆。（鄭子峰攝）

腸胃鏡檢查血壓驟降 一度無脈搏心電活動

2021年8月，46歲病人陳淑偉到九龍一所內視鏡中心，在監察麻醉下接受腸胃鏡檢查。他在監察麻醉後，血壓一度降低至上壓65，下壓40，血氧濃度低至62%，達危險水平。他之後被送往急症室，一度錄得無脈搏心電活動，經搶救後恢復自主血液循環，但至今仍然昏迷，維持「植物人」狀態。

家屬取得兩份麻醉紀錄 維生指數有出入

病人姊姊陳小姐同年10月取得中心麻醉紀錄等醫療文件，並於11月向醫委會投訴涉事的麻醉科和外科醫生。由於麻醉紀錄部分文字不清楚，陳小姐2022年1月再度索取麻醉紀錄。她發現兩份紀錄中病人的血壓、血氧飽和度等維生指數有出入。

根據第一個版本，病人在9時30分接受麻醉，血壓在5分鐘內下降，到9時40分一度回升，一分鐘後再下降；而根據第二個版本，病人的血壓一直下降，中間沒有回升過。協助陳小姐的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，兩份報告有出入是全案重大疑點，質疑「究竟邊一個係真實情況？」陳小姐在今年1月向醫委會發信補充資料，就有關差異提出質疑。

陳小姐先後兩次取得麻醉記錄，發現兩份文件有出入。（鄭子峰攝）

醫委會10月決定終止紀律行動

醫委會相隔9個月回覆，指經獨立專家審議後，認為沒有證據顯示病人出現過敏性休克，並指發現病人本身患高血壓等長期病。醫委會又指涉事蔣醫生運用的麻醉方法及藥物與香港其他麻醉科醫生一致，病人在監察麻醉期間沒有出現缺氧，決定終結對兩名醫生的紀律行動。

陳小姐

陳小姐批評醫委會全信沒有回應兩個麻醉紀錄的差異，她遂於10月16日回信，要求醫委會在14日內回應，至今未有回音。她已經委托律師進行民事索償，亦會申請司法覆核。

醫生稱病人已成植物人 家屬心痛

陳小姐指，她在事件後感到相當傷痛，其母親得悉時間後十分抑鬱，不斷透過喝酒麻醉感受，亦暴瘦30磅。目前陳淑偉仍在醫院接受治療，由幾兄弟姊妹共同照顧他，眾人身心俱疲。