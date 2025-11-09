西貢東壩專線小巴9A「被包」　候車客鼓譟：有冇咁離譜呀？

西貢東壩作為熱門旅遊景點，每逢假日都吸引不少人前往，遊人大排長龍等小巴的畫面屢見不鮮。有網民今（9日）在社交平台上，發布一段長約兩分半鐘的影片，一群遊客走上排隊位置對面的「9A」小巴，引起排隊的遊人不滿，期間有人多次叫囂，「唔係下話，有啲咁嘅嘢㗎咩？」、「咁唔使排隊啦」、「「有冇咁離譜呀？」；一名女子上前向警員理論，她返回隊伍時說：「佢（警員）話佢包咗車喎」。



西貢東壩小巴站人頭湧湧。（網上影片截圖）

一群遊客走上排隊位置對面的「9A」小巴。（網上影片截圖）

一名女子上前向警員理論，她返回隊伍時說：「佢（警員）話佢包咗車喎」。（網上影片截圖）

有網民在社交平店Facebook上發布影片，小巴站排隊等候的人流眾多，有警員在場維持秩序，但見一群遊人直接走向排隊位置對面的「9A」小巴。片段開首，一名男子大叫「有冇搞錯呀？唔使排隊嘅？」，其後一名女子又說「警察完全唔出聲嘅」。

及後，一名女子上前與警員理論，她折返隊伍時表示「佢（警員）話佢包咗車喎」。有排隊的男士隨即問「公共小巴嚟㗎，點包車呀？」

一群遊客走上排隊位置對面的「9A」小巴，有警員上前了解。（網上影片截圖）

全長兩分半鐘的短片，候車群眾表現鼓譟，有人得知公共小巴「被包」後表示，「有冇咁離譜呀？」；亦有女子以普通話表示「怎麼這樣呀？」

翻查網上資料，「9A」小巴由西貢（1、2號）（專線）小巴有限公司營辦，來往北潭涌及萬宜水庫東壩，只於星期六、日及公眾假期日間行走，全程車費為港幣$12.8，班次為每15至20分鐘一班。