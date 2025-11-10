颱風鳳凰｜天文台料明晚至翌早最近香港　部份沿岸低窪地區或水浸

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】強颱風鳳凰進入本港800公里範圍，天文台預料今午12時20分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇接受電台訪問稱，預計鳳凰會在南海東北部慢慢移向偏北方向移動，明晚至周三初時最接近本港，在香港以東400公里或以外掠過。在東北季候風和鳳凰的共同效應下，本港沿岸地區風力較大，吹偏北風。



鳳凰亦會將內陸的空氣「拉落嚟」，氣溫會稍涼，預計本周中期市區氣溫下降至20度左右。被問會否發出更高信號，他指視乎鳳凰的強風區會否影響香港、強度變化等，當鳳凰移向偏北時，會受東北季候風影響，強度有所減弱。



天文台預測，本港今日（11月10日）早晚部份時間多雲。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約28度。（李家傑攝）

呂旭昇在港台節目《千禧年代》表示，熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）昨日在菲律賓以東海域增強為超強颱風，並在橫過呂宋期間，稍為減弱為強颱風。鳳凰今早進入本港800公里範圍，預料會在今午12時20分發出一號戒備信號。

天文台料香港以東約400公里或以外掠過

他指，預計鳳凰會在南海東北部慢慢移向偏北方向移動，明晚至周三初時最接近香港，在香港以東400公里或以外掠過。他進一步解釋，鳳凰目前向西北偏西的路徑穩定地移動，根據大部份電腦模式預測顯示，鳳凰進入南海東北部後，會受高空西風糟影響，慢慢移向偏北，大致移向台灣一帶。

圖為截至11月10日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

鳳凰將內陸空氣「拉落嚟」 周中市區降至20度左右

他指，在東北季候風和鳳凰的共同效應下，本港沿岸地區風力較大，吹偏北風，但在屏蔽效應下，風力有機會「大少少」。另外，鳳凰會將內陸的空氣「拉落嚟」，氣溫會稍涼，預計本周中期市區氣溫下降至20度左右。

雨量方面，由於目前受乾燥東北季候風影響，預計會有「一兩陣雨」，但不會太多。他又說，預計周一晚至周二凌晨部份沿岸低窪地區會出現輕微水浸。

被問會否發出更高信號，他指視乎鳳凰的強風區會否影響香港、強度變化等，當鳳凰移向偏北時，會受東北季候風影響，強度有所減弱。他續說，踏入11月，雖然受東北候風主導，但在特定條件下，如海水較暖等，有機會會有熱帶氣旋生成。