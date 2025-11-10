內地女疑用假澳洲資料申請高才通　准簽保守行為1年　控罪獲撤銷

內地女子涉虛報澳洲商科學歷，以申請「高才通」在港居留被揭發。女子被控1項為取得入境證而作出虛假陳述罪，案件今（10日）於沙田裁判法院再訊，控方同意以簽保守行為方式處理案件，署理主任裁判官鄭紀航遂批准被告自簽2000元守行為12個月，其控罪獲撤銷。



女被告李菲（32歲，LI, FEI），持有中國往來港澳通行證。李被控於2023年10月8日或該日前後，在香港為取得入境證，即一張根據高端人才通行證計劃的在港居留入境許可，而作出虛假陳述，即自稱於2014年7月在澳洲蒙納許大學（Monash University），獲得經濟及工商管理學士學位。

女被告李菲(左)涉用假資料申請高才通，獲准簽保守行為。(陳曉欣攝)

申請高才通時附上赴澳相關資料

案情指，被告在2023年10月8日，透過線上向入境處遞交「高才通」申請，聲稱她曾於2014年7月取得澳洲蒙納許大學（Monash University, Australia）的工商管理學士學位，她並在申請中附上入學證明、澳洲學生簽證，以及相關澳洲出入境證明等文件。

澳洲領事館發現簽證與他人存在關聯

入境處在同年11月2日批准被告的入境許可證申請，她同年12月下旬以該許可證來港，惟其後經澳洲總領事館查證，被告的澳洲簽證申請記錄與他人存在關聯。被告在2025年5月23日，辦理入境許可時被截查。

案件編號：STCC2029/2025