港鐵何文田站A出口指示牌｜何文田邨/愛民邨今補回　朗賢峯平排列

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，有聲稱住於何文田站附近愛民邨的居民投訴及不滿何文田站A出口指示牌由原本「愛民邨/何文田邨」改為「朗賢峯」 ，實政圓桌立法會議員田北辰亦在社交平台批港鐵「零政治智慧」，「離晒大譜」。事件曝光後一日多，至今早（11日），何文田站A出口懸掛天花板的指示牌，由只有「朗賢峯 (ONMANTIN)」再改，中文標示由左至右「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」三地方平排而列。



事件曝光後一日多，至今早（11日），何文田站A出口懸掛天花板的指示牌，由只有「朗賢峯 (ONMANTIN)」再改，中文標示由左至右「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」三地方平排而列。（田北辰Facebook）

港鐵近日將何文田站A出口的懸掛天花板的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。(資料圖片/洪芷菁攝）

位於閘機對出的掛牆指示牌，首行顯示了「朗賢峯」，而「何文田邨」及「愛民邨」則分別顯示在第五行及第八行。資料圖片/(洪芷菁攝）

A出口指示牌原標示「愛民邨/何文田邨」 後改僅有「朗賢峯」

港鐵近日將何文田站A出口的懸掛天花板的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。而位於閘機對出的掛牆指示牌，首行顯示了「朗賢峯」，而「何文田邨」及「愛民邨」則分別顯示在第五行及第八行。

朗賢峯有專屬升降機直達港鐵何文田站A4入口。（資料圖片）

朗賢峯為港鐵何文田站「站頂」的大型住宅項目，合共提供990伙。

常到何文田市民：改朗賢峯好似冇咩人識

日前，有經常到何文田參與活動的市民認為，用「愛民邨」較好，「改咗（朗賢峯）呢個名好似冇咩人識。」她續指，可能有部份長者會因而混淆，但她習慣經這個出口進出則影響不大，但不是經常來的市民可能會有影響。

港鐵的確要求前往不同樓層的乘客分兩條隊輪候升降機。（陳嘉敏攝）

田北辰讚更改指示牌：體現歷史先行、考慮愛民邨何文田邨居民感受

田北辰今日在社交平台指，前日（9日）港鐵何文田站A出口指示牌刪走原本標示「愛民邨/何文田邨」的公關災難，他即時向港鐵高層反映，要求盡快更改指示。至今早7時，他收到港鐵回覆，指示牌改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。

田北辰指，港鐵知道今次事態嚴重，已經引起不少社會關注，「港鐵仲識得將「朗賢峯」擺到最後，唔單止體現返「歷史先行」，仲考慮番何文田邨同愛民邨居民嘅感受。所以佢哋今次咁快改番嗰指示牌名實在值得超讚賞！」

2017年何文田站A3出口一部升降機放工時間只供「天鑄」住客使用

何文田站已非首次捲入「棄貧」風波，早在2017年有人揭發港鐵在放工繁忙時間，將何文田站A3出口一部升降機鎖起，只讓鄰近豪宅「天鑄」住客使用，令居住何文田公屋及居屋的乘客需「等多幾部𨋢」，批評港鐵安排失當。當時所見，A3出口的三部升降機外分流，要求乘客分兩條隊，分別是前往何文田邨或愛民邨，以及「往天鑄」。

港鐵當時解釋，其中兩部升降機只停留車站大堂及行人天橋樓層（即通往愛民邨及何文田邨），有關安排是參考了乘客意見及作實地調查後實施，指做法可更有效疏導人流，及確保繁忙時段的車站運作暢順。