李宏邦醫生疏忽致女銀行家亡　官指李應被讉責　無選擇下判釋放

93歲矯型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張突陷入昏迷，其後不治。李被控誤殺罪，因李患有認知障礙，被裁定不適合答辯，但控方舉證後，陪審團裁定李曾誤導警員和急症室醫生，又未披露他曾向張施用的全部藥物。陪審團上月裁定李做出誤殺罪的行為，高等法院法官郭啟安今（12日）判刑時稱，監管令等均不適合，判無條件釋放是唯一選項，故判李無條件釋放。



郭官在判刑後稱，雖然這次非正式定罪，但陪審團的裁決顯示，李在案中嚴重疏忽，隱瞞或沒有披露他曾進行的治療和使用的藥物，違反病人對他的信任。李應慶幸未有在抽脂事件被檢控，但醫委會2009年對李的聆訊應是一個警告，但李未有汲取教訓而放棄行醫或作出改善，反而再涉本案令另一名病人死亡。法官直言，李應被予以強烈譴責。



官指家屬甚至未獲真誠道歉

法官又指，法庭亦需為死者家屬尋求公義，但他們甚至未獲一個真誠道歉，只能透過民事追討。代表李的資深大律師駱應淦即代表李向死者家人道歉。

被告李宏邦，93歲，原被控一項誤殺罪，指他於2018年11月12日，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)，即他身為負責治療張的正式註冊醫生，對她負有謹慎責任，而李沒有為她的安全採取合理的謹慎措施，該疏忽是導致張淑玲死亡的主因。

被告李宏邦2020年到庭應訊時的狀態，他在2003年亦曾涉醫療事故，後來被裁定專業失德。(資料圖片)

93歲李宏邦被裁定無條件釋放後，在家人陪同下離開法院，未有回應記者問題。(朱棨新攝)

女死者張淑玲，在瑞士寶盛私人銀行任職，她原本上李宏邦的診所打botox，期間昏迷，經搶救後死亡。（資料圖片）

辯方指李已93歲，並有認知障礙，不適合答辯。陪審團雖裁定李宏邦不適合答辯，但在控方舉證後，裁定李有做過誤殺罪指稱的行為，即因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲。

李為病人抽脂曾被裁定專業失德

法官判刑時指，李是知名的整形外科醫生，曾涉及另一宗同類事故。他於2003年為一名女病人抽脂，手術期間病人死亡。李接受醫委會的紀律聆訊，於2009年被裁定專業失德，被停牌5個月。

官指只餘下無條件釋放選項

法官指，判處醫院令並不可行和不適合，法官又引述早前索取的社會福利報告，指感化官曾探望李，他獲妻子、兒子和傭工穩妥照顧，李的家庭在財政上亦穩健，因此認為不需判監護令。法官指，在法例上只餘下判處無條件釋放的選項，因此判處李無條件釋放。

李向警稱張為哮喘求診

控方案情指，案發時李86歲，於中環和尖沙咀設有診所。2018年11月11日下午，李的兒子致電999指李於尖沙咀格蘭中心的診所有女子暈倒。救護員到場後，發現事主張淑玲無呼吸和脈搏，張送院途中搶救後回復心跳。李在警員查問下稱張因哮喘病發求醫，他曾開半片藥給張。

急症室醫生詢問時未提施用藥物

伊利沙伯醫院急症室醫生周志偉曾致電李詢問情況，李指張在尖沙咀逛街時突然氣促，懷疑哮喘發作，故到其診所求醫，後來情況轉差，故開出哮喘藥，並替她進行人工呼吸。當時李沒有提及曾為張注射Botox，或施用其他鎮靜或止痛藥。

醫院其後的化驗，才發現張曾接受多種藥物，包括屬鎮靜藥物的Propofol(異丙酚)和Midazolam(咪達唑侖)，及止痛藥物Lignocaine(里格卡因)和Pethidine(配西汀)。其中Propofol的副作用包括影響呼吸，但沒有解毒劑。周稱若知道張曾被注射該些藥物，他會諮詢香港中毒諮詢中心，並跟從中心的建議進行治療。

內科醫生追問才透露botox及部份藥物

當晚9時，伊院內科副顧問醫生鄧慶璋再致電李，李稱他並非治張哮喘的主診醫生，並提到張當日到其診所是接受Botox注射，曾服食安眠藥物Stilnox(思諾思)。又因張感到焦慮而為她注射Propofol，但無提曾注射鐵靜齊Midazolam和止痛藥Pethidine 。

張死因與4種藥物的不良反應有關

控方案情續指，張翌日心臟驟停，於早上9時許宣告不治。血液測試顯示張並非因注射Botox而中毒，但驗出上述該些藥物。法醫指，張的死因為支氣管肺炎，其他相關因素包括上述4種鎮靜和止痛藥物的不良反應引致過度鎮靜，和缺氧性腦損傷。

案件編號：HCCC137/2022