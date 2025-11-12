香港有望辦奧運？奧委會名譽主席：大灣區具申奧條件　大讚啟德

國際奧委會終身名譽主席巴赫訪港，今日（12日）下午到啟德主場館觀賞全運會七人欖球賽。他接受傳媒訪問時表示，粵港澳大灣區擁有許多世界級運動設施，具備申辦奧運所需的一切條件。



行政長官李家超社交平台發文，說下午與巴赫會面，其間提到特區政府將全力支持港協暨奧委會明年12月、在香港舉辦國家和地區奧委會協會全體代表大會。



巴赫在2022年的北京冬奧會閉幕式上致辭。（資料圖片/新華社相片）

行政長官李家超說下午與巴赫會面，其間提到特區政府將全力支持港協暨奧委會明年12月、在香港舉辦國家和地區奧委會協會全體代表大會。（李家超Facebook）

行政長官李家超說下午與巴赫會面，其間提到特區政府將全力支持港協暨奧委會明年12月、在香港舉辦國家和地區奧委會協會全體代表大會。（李家超Facebook）

國際奧委會終身名譽主席巴赫出席廣州全運會開幕後訪港，今日（12日）下午到啟德主場館觀賞全運會七人欖球賽。他形容啟德主場館令人興奮，尤其建設場館時有考慮到地點的歷史背景，又恭賀香港能夠擁有這個極佳的體育園區。

大灣區具備申奧條件 可續辦國際賽事累積經驗

對於有指2036年奧運是大灣區申辦奧運的契機，巴赫認為可以嘗試，他指大灣區擁有許多世界級運動設施，具備申辦奧運所需的一切條件。

他表示，全運會規模龐大，雖然舉辦地點較分散，但憑着舉辦這種規模龐大的全國性賽事及更多國際賽事，香港和大灣區完全有可能成為未來奧運的重要申辦地點；他建議大灣區可續辦各種國際體育賽事，累積必要的組織經驗。

稱港與大灣區發展方向正確 巴赫：努力總會成功

被問到如果要申辦奧運會，香港及大灣區未來需要做的工作，巴赫說現時香港及大灣區都朝着正確方向，除了擁有完善的運動設施，舉辦的國際賽事亦越來越多，同時亦正努力建立強大的本土隊伍，如果繼續努力，總有一天會成功。

與巴赫會面 李家超：明年12月港舉辦奧委會大會

行政長官李家超同日晚上發文，指下午巴赫會面，向他提到特區政府將全力支持港協暨奧委會明年12月、在香港舉辦國家和地區奧委會協會全體代表大會。

李家超指，有信心屆時為全球與會者帶來結合體育、會議與旅遊的獨特體驗。特區政府會致力為全球體育發展作出更大貢獻，包括施政報告曾提及，透過財政誘因支持亞洲或國際體育組織總會落戶香港，深化香港與國際體育組織的聯繫等。