一諾中學雙重學籍醜聞｜消息：警拘校長及關聯董事　涉欺詐被捕

捲入雙重學籍醜聞的私校一諾中學，涉違規向每名學生收取20萬元建校費，10月起被教育局正式「釘牌」。消息指，一名36歲男子以及44歲女子因分別涉嫌串謀行騙及詐騙，被警方拘捕。據了解，被補人為校長祁文迪和學校關聯公司的前董事兼股東趙璽，涉學校被釘牌後未有向家長退回近30萬元費用，案件由西九龍重案組跟進。

消息人士指，被補人趙璽任職一諾中學時，負責向家長收取建校費，並於一諾中學被釘牌後，以「愛生中學」的名義，向教育局申請於紅磡結好中心辦學。



一諾中學校長祁文迪。（夏家朗攝）

一諾中學涉「雙重學籍」、與中介在內地合作辦學等醜聞，教育局早前指於7月已因不滿一諾中學的管理及財政狀況，拒絕延展九龍塘校校的臨時註冊，學校牌照在9月30日屆滿。

消息指，一名36歲姓祁男子以及44歲姓趙女子涉嫌詐騙，被警方拘捕。據了解，被補人為校長祁文迪和學校關聯公司的前董事兼董東趙璽。案件由西九龍重案組跟進。

九龍塘一諾中學是一所位於九龍塘的私立全日制國際學校，於2022年開始招生並設立。

據了解，受害人在2024年12月為子女報讀該學校，學校被告知需要支付380,000港元的留位費、行政費和雜費等等。並且承諾該些費用在學生畢業後和轉校的時候可以退回。

受害人的子女在2025年2月入讀該學校，其後於2025年6月，受害人收到學校校長的通知，學校擁有權轉變，學生可以選擇留校或轉到其他學校，學校會退回上述的費用，其後受害人只收到$95,000的退款。受害人並從其他家長告知學校並沒有得到教育局的批准就向學生收取此類建設費用。並於2025年7月學校被教育局勒令停止辦學。其後受害人多次致電給學校校長查詢退款亦無果。於是自行前往警署報案。

2025年11月13日早上七時許，西九龍重案組1B隊人員分別拘捕上述二人「串謀行騙及欺詐」，其中一名是該學校的校長，案件仍在調查當中，由西九龍重案組1B隊跟進。

《香港01》正向警方和教育局查詢事件。

捲入雙重學籍醜聞的私校一諾中學，10月起被教育局正式「釘牌」。消息指，一名36歲男子以及44歲女子因涉嫌詐騙，被警方拘捕。（資料圖片/董素琛攝）

消息人士指，被捕的趙璽任職一諾中學期間，負責向家長收取建校費。

趙璽（Zhao Xi）曾為一諾中學關連公司「啟迪國際教育集團有限公司」（Innovative International Education Limited）的董事兼股東，公司另一董事兼股東為一諾校長祁文迪，另有一股東名為潘高芬。至2025年10月中，趙璽辭去該公司董事，祁文迪亦將公司地址改為他持有的啟德住宅物業。

趙璽於2025年10月2日註冊成立「愛生中學有限公司」（Axon Secondary School Limited），公司註冊地址為紅磡結好中心地下，即一諾中學校長祁文迪早前聲稱學校租用的新校舍範圍。消息人士指，趙璽曾代表愛生中學，向教育局提交辦學申請。

《香港01》9月收到消息，指一諾中學疑改名「愛生中學」，繼續在紅磡新校舍上課，教育局10月回覆確認正處理一宗在紅磡結好中心二樓辦學的註冊申請。記者10月曾到現場了解，職員拒回應「一諾」與「愛生」有何關聯。