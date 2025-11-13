港人退休多面對財政不穩、照顧壓力　團結香港基金倡私營力量支援

本港人口老化漸趨嚴重，團結香港基金今日（13日）發表最新研究報告，發現退休人士普遍存在難以維持積極情緒、財務穩定性不足，以及照顧者責任沉重三大問題，建議政府可參考外國實施的退休制度，並特別提到日本的銀髮經濟策略值得借鏡，透過引進私營機構的力量，形成市場驅動的退休支援網絡。研究主管周嘉俊指出，政府應長遠發展更能保障退休生活的養老金體系，以應對未來世代長者的需求與挑戰。



團結香港基金11月13日發表最新研究報告《自主自在自樂：香港退休生態導航》。（團結香港基金提供圖片）

受訪退休人士普遍存三大問題 包括財務不穩定等

團結香港基金發表最新研究報告《自主自在自樂：香港退休生態導航》。報告指出，本港人口老化問題將愈趨嚴重，政府近年積極推動銀髮經濟發展，惟在財務保障的前提下，長者才可追求理想退休生活，從而提升生活素質，惟受訪退休人士中普遍存在難以維持積極情緒、財務穩定性不足，以及照顧者責任沉重三大問題。

研究團隊與退休人士深入訪談，全面審視本港現有大型樣本研究，發現他們不僅追求基本生活保障與舒適，也渴望實踐個人認為有意義的活動。報告認為，樂活退休生活的五大核心目標可被歸納為健康幸福、終身學習、歸屬感、娛樂休閒、自我價值。

退休人士能否實現樂活退休取決於三大個人層面的推動因素。（團結香港基金提供圖片）

長者樂活退休取決三大個人層面因素

報告指出，退休人士能否實現樂活退休，則取決於三大個人層面的推動因素，包括性格積極、財務穩定及與社區緊密連結。惟並非所有退休人士皆具備上述有利條件，不少人退休後生活節奏放慢，社會事務參與程度偏低。

此外，許多退休人士未為退休後的生活及醫療開支作好充分財務準備，限制了他們對理想生活的追求；或是仍承擔着沉重的照顧責任，缺乏健康社交生活的空間。

團結香港基金報告建議政府可學習外國的退休制度。（團結香港基金提供圖片）

籲借鏡日本推動銀髮經濟 引進私營機構力量

報告倡議建立一個讓退休人士享有財務保障、與社區連結，以充分發揮自身優勢的生態系統，例如參考加拿大的長者成就獎、荷蘭的退休金制度、英國的社會處方、德國的多代屋，以及日本的銀髮經濟等。

報告特別提到，日本推動銀髮經濟的策略值得香港借鏡，可策略性地從識別特定服務和產業範疇入手，引進私營機構的創新力量，逐步建立私營市場參與為基礎，長遠形成市場驅動的退休支援網絡。

團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊。（團結香港基金提供圖片）

長遠發展更能保障退休生活的養老金體系

團結香港基金又指，香港應制定策略，發展長期護理的相關金融工具，例如專項保險產品與儲蓄計劃，向退休人士提供紮實財政基礎，從而推動他們追求更高質素的生活，以增強銀髮經濟的可持續性與活力。

團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊指出，政府必須為香港長者的退休生活制定長遠政策願景，從塑造平易近人的樂活退休模範人士，到發展更能保障退休生活的養老金體系，意味相關政策不僅要解決當前問題，更需具前瞻性地規劃，以應對未來世代長者的需求與挑戰。