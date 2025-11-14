立法會選舉｜設三邊境票站包括機場及港珠澳大橋口岸 需預先登記
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
第8屆立法會選舉將於12月7日舉行，選管會曾於2023年的區議會選舉中，在上水設立鄰近邊境投票站，考慮到當日往返內地或海外的選民，以及在機場及跨境口岸值勤的選民，今屆選舉另外在港珠大橋香港口岸及香港國際機場，設立鄰近邊境投票站，即合共有3個。如選民有意由原屬票站，改為鄰近邊境投票站投票，需於預先登記，截止日期為投票日前五日。
選舉管理委員會主席陸啟康表示，選管會因應市民生活模式的改變，優化投票安排，希望新措施能辦出更公平公正，又安全高效的人性化選舉，務求每位選民都踴躍參與，行駛《基本法》中所賦予的選舉權利，投票支持的候選人進入議會。
▼2023年 首設上水鄰近邊境投票站▼
+7
三個鄰近邊境投票站︰港珠澳大橋香港口岸、機場及上水
陸啟康指，有鑑於2023年區議會的成功經驗，選舉事務處除了繼續在上水設立鄰近邊境投票站外，今次選舉將在港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場，各設鄰近邊境投票站，以便往返內地或海外的選民，以及在機場及跨境口岸值勤的選民。運作方式則與上次區議會的鄰近邊境投票站相似。
選民需預先更改至鄰近邊境投票站
具體地點方面，機場二號客運大樓的非禁區範圍、港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓入境層的非過境限制範圍。即接機或送機的選民也能使用相關票站。
陸啟康續指，選民需預先登記由原屬票站，改為相關鄰近邊境投票站，登記詳情稍後將上傳至選舉專用網頁。
