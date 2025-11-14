繽紛冬日巡禮｜中環皇后像廣場開幕　20米高巨樹亮燈　打卡點一覽

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」今晚（14日）起在中環開幕，巨型玩具聖誕天地、20米高戶外聖誕樹及28棵迷你聖誕樹，已「打頭陣」在皇后像廣場花園展出，其中小火車每隔20分鐘啟動一次，伴隨「嘟嘟」的汽笛聲及煙霧效果，相信將成為市民及旅客的必到打卡點之一。



另外聖誕市集內的12間小木屋，將於11月28日起組成聖誕市集，提供餐飲及節日工作坊等。同日中環八大地標建築包括中銀大廈、滙豐總行大廈等，將合作送上「光影匯．中環」，部份影像更穿梭於建築與樹木之間，每晚7時半至10時半舉行。



「香港繽紛冬日巡禮」今年由西九文化中心移師至中環，皇后像廣場花園率先變身成繽紛「聖誕天地」。（旅發局圖片）

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」11月14日起在中環開幕。（旅發局圖片）

20米高巨型聖誕樹移師中環皇后像廣場 另放28棵迷你樹

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」今年由西九文化中心移師至中環，由今晚起正式開幕。中環皇后像廣場花園率先變身成「聖誕天地」，場內播放經典聖誕旋律，冬日氛圍濃厚，場內擺放20米高、相當於6層樓高的巨型聖誕樹，樹上的燈光效果綻放不同的圖案，同場並有28棵迷你聖誕樹，掛滿金、紅、銅三色聖誕裝飾。

中環皇后像廣場花園擺放20米高、相當於6層樓高的巨型聖誕樹。（旅發局圖片）

聖誕天地的小火車每隔20分鐘啟動一次。（旅發局圖片）

聖誕天地小火車每隔20分鐘啟動一次響汽笛聲

聖誕天地四周佈滿巨型玩具，包括飛機、吉普車、小火車、飛船，以及負責運送禮物的小木偶們， 裝飾則有復古時鐘及心型「士的糖」等，就像置身童話內的夢幻聖誕小鎮。其中小火車每隔20分鐘啟動一次，伴隨「嘟嘟」的汽笛聲及煙霧效果，相信將成為市民及旅客必到的打卡點之一。

中環皇后像廣場花園變成夢幻聖誕小鎮。（旅發局圖片）

臨近聖誕節，聖誕天地將驚現聖誕老人。（旅發局圖片）

12間小木屋組成聖誕市集 11.28登場供餐飲及工作坊等

臨近聖誕節，聖誕天地將驚現聖誕老人，更舉辦聖誕頌歌表演，由12間聖誕小木屋組成的聖誕市集將於11月28日起登場，提供節日主題餐飲、應節精品及節日限定工作坊。

聖誕天地四周佈滿巨型玩具，包括飛機、吉普車、小火車、飛船等。（旅發局圖片）

中環遮打道變身「星光長廊」 逾30棵樹木掛滿燈飾

至於連接聖誕天地的中環遮打道，今個月底將成為「星光長廊」。沿路逾30棵樹木及行人天橋掛滿燈飾，遮打大廈對出的上蓋位置更掛滿聖誕樹燈飾，由無數金色燈串組成並發出光芒。旅發局建議市民及旅客可從聖誕天地出發，漫步於燈海再抵達置地廣場中庭，欣賞大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」， 感受冬日浪漫氣氛。

遮打大廈入口上空也懸掛聖誕樹燈飾，每日5點起燈光將點亮遮打道，遊人可隨着燈海漫步至置地廣場中庭。（旅發局設計圖片）

置地廣場中庭放有寬30米及高11米的燈塔大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」。（旅發局設計圖片）

中環八大地標11.28起每晚舉辦「光影匯．中環」

由11月28日起，中環共8幢地標建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，將舉行沉浸式多媒體表演「光影匯．中環」， 每晚7時半至10時半，每30分鐘循環演出。

八大地標建築首度破天荒攜手合作，圍繞聖誕天地上演沉浸視聽匯演「光影匯．中環」。（旅發局設計圖片）

「光影匯．中環」每晚7時半至10時半，每30分鐘循環演出。（旅發局設計圖片）

聖誕3D投影圖案穿梭於建築與樹木之間

該匯演結合3D投影、燈光效果及節日音樂，各樓將出現天使、雪人、馴鹿、聖誕禮物等節慶圖案，部份影像更穿梭於建築與樹木之間，構成多層次視覺效果，為市民及旅客送上創新視聽盛宴。

八大地標建築首度破天荒攜手合作，圍繞聖誕天地上演沉浸視聽匯演「光影匯．中環」。（旅發局設計圖片）

「光影匯．中環」的聖誕影像包括天使、雪人、馴鹿、禮物等節慶圖案，部份影像更會穿梭於不同大廈。（旅發局圖片）

旅發局聯餐飲業界12月推「繽紛冬日賞」優惠

旅發局提醒，旅發局聯乘優質旅遊服務協會及香港零售管理協會，將於12月推出冬日限定優惠活動「繽紛冬日賞」，涵蓋餐飲、購物、景點及交通優惠，推動節慶經濟。同時全港多個景點、商場，餐飲及零售商戶也推出優惠活動。

▼2025年1月1日元旦 跨年倒數煙花匯演▼



年底除夕倒數煙花滙演壓軸登場

此外，除夕倒數煙花滙演亦是「香港繽紛冬日巡禮」中壓軸登場的盛事。旅發局的「香港繽紛冬日巡禮」一站式旅遊資訊平台按此，匯聚全港節慶熱點及優惠資訊，向市民及旅客提供資訊。