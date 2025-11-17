冷鋒到　天文台料周三14度　長者安居協會籲老友記洋蔥式穿搭保暖

天文台表示，一道位於華中的冷鋒今早開始向南移動，預計會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，未來一兩日風勢頗大，天氣顯著轉涼，明晚氣溫會降至15度。星期三及星期四（19及20日）市區最低氣溫在14度左右，新界部份地區寒冷。天文台呼籲市民，特別是長者、慢性病患者、有戶外活動計劃的人士，留意天氣變化，準備適當保暖措施。



長者安居協會表示，較涼天氣有機會令長者因體溫下降而不適，又提到患有慢性呼吸病例如哮喘的長者，更容易因天氣轉涼而病情惡化。協會建議長者採用洋蔥式穿搭法，使用電熱墊時要注安全，並要留意自己身體變化。



（資料圖片／鄭子峰攝）

洋蔥式穿搭是什麼？

洋蔥式穿搭是一種多層次穿搭法，強調「吸濕排汗（內層）」、「保暖（中層）」和「防風防水（外層）」這三個主要功能，讓穿著者可以根據氣候或活動強度靈活增減衣物，保持身體乾爽舒適。這是一種從登山滑雪等活動中發展出來的方法，非常適合需要應對早晚溫差大的天氣。

內層（發熱衣、速乾內衣、排汗衫等）：功能是吸濕排汗、透氣

中層（針織毛衣、刷毛外套、羽絨背心）：功能是保暖

外層（防風外套、防水外套、輕羽絨外套、大衣等）：功能是防風、防水

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



冷鋒何時到？

天文台今日（17日）與長者安居協會舉辦聯合記者會，就未來數日天氣轉冷向市民發出呼籲。天文台署理助理台長謝淑媚表示，一道位於華中的冷鋒今早開始向南移動，預計會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，受隨著的東北季候風影響，本港未來一兩日風勢頗大，天氣顯著轉涼，一股較涼的氣團會逐漸影響香港。

明日的氣溫幾度？

謝淑媚又表示，明日市區氣溫會由午夜的最高23度逐步下降至晚間約15度，新界再低一兩度；受一道廣闊雲帶影響，多雲及有一兩陣微雨。星期三、四（19及20日）市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷。由於風勢頗大，風寒效應會較為明顯。預料廣闊雲帶會在本周後期轉薄，東北季候風會逐漸緩和，天色好轉，氣溫逐步回升，惟早上天氣仍然清涼。

謝淑媚表示，據天文台初步分析及世界各地氣候模式預報，今年冬天華南溫度正常至偏高機會較高，但強調日與日之間的天氣及氣溫變化可以好大，間中或會出現寒冷天氣，預測今年寒冷天氣日數屬正常水平，即9至17日。

長者安居協會行政總裁王虹虹。（資料圖片／何倩瑜攝）

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，由於長者調節體溫的機能日漸減退，較涼天氣有機會令他們體溫下降而不適，又提到患有慢性呼吸病例如哮喘的長者，更容易因天氣轉涼而病情惡化。

據協會統計，每逢冬季，長者向平安鐘求助前往醫院的數字都有明顯上升，上一個冬季，平安鐘平均每日便接到95.6宗需要送院的個案，較去年全年平均高出12.6%。另外，冬季長者跌倒個案亦較平時多。

長者如何保暖？

協會建議長者採用洋蔥式穿搭法，內層可以穿著吸汗物料，中層及外層則要分別注意保暖及防風防水；重點注意頸部、手腳、頭部等易流失體溫的身體部位保暖。協會又提醒長者使用電熱墊時要注意安全，應利用薄被阻隔以免燙傷；不應摺疊及弄濕電墊。