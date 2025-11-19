「K金大王」涉非禮女助理　談公事突捉腰問幾吋　非禮罪成囚兩周

有「K金大王」之稱的胡楚南涉借商討公幹事宜，在其公司辦公室內以手捉一婱女助理的腰及摸臀，又問她幾吋腰等，女事主即日辭職。胡否認一項非禮罪，案件今（19日）於西九龍裁判法院裁決，裁判官鄭潤聰裁定胡楚南罪成，考慮各項因素後，判他入獄2星期。胡聞判後正要求保釋等候上訴，法庭仍在處理中。



被告胡楚南，81歲，胡良利(萬益)珠寶行董事長，被控1項非禮罪，於2024年9月2日，在香港上環永樂街177至183號永德商業中心某單位內猥褻侵犯另一人，即女事主X。

被告胡楚南。(陳蓉攝)

被胡捉腰問條腰幾吋

事主X早前出庭作供指，在2024年9月2日中午，胡叫X入房商討公幹的事宜，兩人隔着辦公桌傾談時，X按胡要求走近他時，胡用手捉住X的腰問：「你條腰幾吋呀？」X感錯愕，此時胡再將她拉近，她失平衡傾向前，X覺得胡的頭可以碰到她的胸，其後故雙手拍X的臀部一下。

向男友傾訴後即日辭職

X之後離開胡的房間，並致電男朋友哭訴，男友建議她辭職。她同日下午向人事部遞辭職信，她龐統地告知人事部的女經理胡對她「郁手郁腳」。X指該女經理說：「唉，又係咁。」她指公司有嘗試挽留她，胡亦一直致電她，她感到騷擾，亦一直耿耿於懷，最後決定報警。

女經理否認曾說又係咁

X在辯方盤問時，承認她升任為胡的私人助理，獲加薪1000元。辯方質疑，X在錄口供時支提胡的頭觸及其胸，X曾激動稱這不代表沒有發生。辯方曾傳召該女經理作供，該女經理否認曾向X說：「又係咁。」

案件編號：ESCC1738/2025