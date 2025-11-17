孕婦觀塘過路被撞斃　貨車司機否認危駕　指事主細粒不知從那飊來

懷孕4個月的孕婦在觀塘過馬路時，遭一輛貨車撞到。孕婦頭部重創，兩名後不治。貨車男司機被控危駕引致他人死亡，案件今（17日）在區域法院開審。控方指事主過馬路前有留意路面情況，但被告的車在右轉時沒有打燈，駛至行人過路處不但沒減速並有加速。被告被捕後卻稱，他駕駛時有留意路面情況，但指事主「細粒」，「突然飆過嚟」，他也不知為何會撞到人，連事主是從左方或右方出現也不知。



被告想認不小心駕駛不獲接納

被告梁志華（59歲，貨車司機），被控1項危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指，他於2024年1月9日，在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴(31歲)死亡。被告否認危駕致他人死亡罪，但承認不小心駕駛罪，不獲控方接納。

被告梁志華否認危險駕駛引致他人死亡，並指事主「細粒」，不知她從那裡飊出來。(朱棨新攝)

女事主陳健晴2024年1月9日在觀塘駿業街與海濱道交界過馬路時，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，現場留有大灘血迹。（梁偉權攝）

貨車司機被帶上警車接受調查。（梁偉權攝）

現場遺下事主染血的頸巾等物件，並有大灘血迹。（梁偉權攝）

現場遺下一道煞車痕。（梁偉權攝）

一名女子在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，貨車車頭輕微損毀。（梁偉權攝）

陳於行人過路處過馬路

控方開案陳詞指，去年1月9日下午3時許，被告駕駛一輛中型貨車，經基業街右轉入海濱道，再沿左一線行駛 ，當時被告的同事坐在前方乘客位。懷有身孕的事主陳健晴，路過行人過路處準備過馬路，惟被告在沒有打燈的情況下右轉，並切入海濱道左二線。此時陳已到達馬路中間，被該貨車撞到及倒在地上，車輛亦停下。

陳被撞至頭骨骨折事發後兩天後亡

救護員其後到達現場，發現陳躺在馬路中心，不清醒及沒有反應，但仍有呼吸及脈搏，口鼻大量出血，右眼附近有瘀傷 。惟送院途中，陳的情況轉差，沒有呼吸及脈搏，1月11日早上宣告不治。陳的醫療報告指出，她當時懷有16至18週身孕，死因為頭部多處受傷，包括頭骨骨折、蛛網膜下腔出血及腦水腫。

被告被捕後在警誡下稱，看不到陳從哪裡走出馬路，但感覺是從左邊，因為右邊的行人路並沒有人。

陳踏進過路處前有停下觀察

控方指，陳由踏出馬路至被撞，期間約6秒。陳不是突然衝出馬路，她踏出行人過路處前，更停下觀察。若被告有留意該行人過路處，必然會見到陳。控方又指，被告明知將要右轉，但駛至接近路人過路處時，才由左一線切入至左二線，亦沒有打燈。同時，被告駛近行人過路處時，沒有減速，反而加速。

跟車大叫才見到有個影在車前

控方庭上播放被告和警員進行的會面紀錄，他在會面稱在海濱道準備右轉時，有望向右邊行人路，發現未有行人，繼而望向左邊，之後向前望，不見到有人。惟他右轉時，跟車大叫，被告見到有個「影」在車前，該車便撞到途人，途人被撞至「飛咗出去」，他也隨即煞車。被告下車後，見到途人躺在地上。期間，有診所醫生到來，協助被告托著途人的頭部，避免她血液倒流。

指事主細粒突然飊過嚟

被告續指，見到該途人時，他的貨車和途人相距很近，他有看清楚路面情況，警員問他若有看路面情況，為何仍會發生意外。被告稱他亦不理解，並說：「到而家都唔知佢右邊定左邊飆出嚟。」他覺得該途人「細粒」，「突然飆過嚟」，又指途人「急急腳」。被告又指，媒體報道他超速，但他強調當時沒有超速。

法官裁定被告表證成立，案件明續。

案件編號：DCCC 1543/2024