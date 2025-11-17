黃百鳴涉內關交易　收1千萬誠意金後購入股票　亦有叫胞妹盡買

電影公司主席兼藝人黃百鳴（原名黃栢鳴）涉慫恿胞妹進行內幕交易案，今（17日）於東區法院續審，控方開案陳詞指黃收到1000萬元誠意金，開始買入天馬影視的股票，而該股在該段時期曾出現異動。此外，黃亦涉叫其胞妹購入相關股票，期間黃除曾向其妹發4張總金額為200萬的支票，並在Whatsapp訊息著妹在0.2元下「盡買」，其妹亦有回覆：「OK」。



被告黃柏鳴（78歲）被控在2017年8月25日至2017年10月17日期間，涉嫌慫使或促致另一名人士（即黃潔珍）進行天馬影視的股份交易，他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。

被告黃栢鳴。(陳蓉攝)

向妹發200萬著買天馬影視股票

辯方上周擬申請禁言令，代表控方的資深大律師陳政龍今表示，辯方決定放棄申請。陳隨後開案指，被告在2017年8月至10月，以4張支票向胞妹黃潔珍支付共200萬元，其妹收錢後開始入手天馬影視股票。

叫妹在低過0.2時盡買

控方讀出證監會檢取胞妹黃潔珍手機內的訊息。根據被告和黃的通訊紀錄，被告在8月30日中午指示其妹「收市前買」，其妹回答：「OK」。至9月13日中午，被告說「0.2以下可以」，其妹回應「已買咗12萬+股，現在有些在排隊」。被告亦曾表示：「明天低過0.2盡買。」

天馬影視股價2017年曾出現異動

控方指，被告在2017年8月收到1000萬元保證金後，開始買入天馬影視的股票。天馬影視的股價在9月中出現異動，成交量較平日高很多，其中9月17日收市價高見2.5元。天馬影視後於10月發出收購公告，指有買方將以每股0.319元收購股票。

辯方質疑證監檢手機時未作解釋

控方其後傳召證監會證人就WhatsApp訊息呈堂性作供。法規執行部高級經理韓倩美供稱，她與4名同事持手令上門，黃潔歡應門，黃潔珍後來亦從房間出來。韓向黃潔歡解釋手令內容，著兩人簽署，並檢取了黃潔珍一部手機。辯方盤問指出，韓從未有向黃潔珍解釋手令便叫她簽署，韓強調她有向黃潔歡解釋時，黃潔珍也在場。

案件編號：ESS 1735/2025