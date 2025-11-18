科大勝出辦新醫學院　自資20億建醫學大樓　盧寵茂形容財政雄厚

本港第三間醫學院申辦結果出爐，醫務衞生局局長盧寵茂今日（18日）宣布，行會通過由科技大學籌建第三間醫學院。他表示，科大具全球視野，對新醫學院定位清晰，且財政實力雄厚，可以配對形式籌建及營運，未來25年科大與政府出資相若，比例約為一比一，更會自資20億於清水灣興建醫學院綜合大樓。除了科大，理大和浸大亦有競逐申辦，談及工作組在商討過程曾否有分歧，盧寵茂強調，三間大學的建議書各有優勢，「唔好講話專家有分歧，我自己都曾經腦交戰。」



醫務衞生局局長盧寵茂和教育局局長蔡若蓮今日（18日）公布，行會通過由科技大學籌建第三間醫學院。（董素琛攝）

科大與政府出資比例近「一比一」

理大、浸大和科大早前已提出申辦第三間醫學院，經過政府「籌備新醫學院工作組」，經過八個月的審視，最終特首會同行政會議通過由科大籌辦。

作為工作組聯席主席的盧寵茂表示，小組按10個準則，包括課程、收生安排、資金等審視3所大學的建議書。他形容，科大財政實力雄厚，以配對形式籌建及營運，並透過自身資源，包括捐款及工作基金，承擔部份開支，與《財政預算案》的政策相同。

盧寵茂表示，科大將自資20億元興建清水灣醫學院綜合大樓，更提到未來25年内，科大在籌建新醫學院的費用，包括基建項目、營運資助等，與政府出資相若，出資比例「差不多一比一」。他指，政府將會預留資源支持第三間醫學院，包括以教資會資助學額作為營運資金。

盧寵茂強調，財政僅為考量因素之一，科大全球視野廣闊，新醫學院融合科研和醫療，對未來招聘人手和吸引學生有優勢。（資料圖片）

工作組有否意見分歧？ 盧寵茂：我自己都曾經腦交戰

盧寵茂強調，財政僅為考量因素之一，科大全球視野廣闊，新醫學院融合科研和醫療，對未來招聘人手和吸引學生有優勢，並可與現有兩間醫學院錯位發展，產生協同效應。

問及評審過程中，專家組有否分歧？盧寵茂表示，三間大學提出的方案均非常精細及創新，「唔好講話專家有分歧，我自己都曾經腦交戰」，各間大學都各有優勝之處，專家組與大學了解實際情況後，基於整體全面的報告才作出最後判斷。被問到議決方案的票數等，他指工作組「唔係咁簡投票」，亦無採用「打分制」，而是按每個標準去商討，最終以大多數支持通過建議書。